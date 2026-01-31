Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
Анастасия Соболева – Габриэла Кнутсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации турнира WTA 250 в Остраве

Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 265) проводит квалификационный матч WTA 250 в Остраве, Чехия.

В первом раунде отбора украинка играет против Габриэлы Кнутсон (Чехия, WTA 176). Время начала встречи – 13:10 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в финале квалификации встретится либо с Вендулой Валдманновой (Чехия, WTA 176), либо с Лаурой Самсон (Чехия, WTA 265).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

Анастасия Соболева Габриэла Кнутсон смотреть онлайн WTA Острава
