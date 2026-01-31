Анастасия Соболева – Габриэла Кнутсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 265) проводит квалификационный матч WTA 250 в Остраве, Чехия.

В первом раунде отбора украинка играет против Габриэлы Кнутсон (Чехия, WTA 176). Время начала встречи – 13:10 по Киеву.

Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в финале квалификации встретится либо с Вендулой Валдманновой (Чехия, WTA 176), либо с Лаурой Самсон (Чехия, WTA 265).

