Анастасия Соболева – Габриэла Кнутсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации турнира WTA 250 в Остраве
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 265) проводит квалификационный матч WTA 250 в Остраве, Чехия.
В первом раунде отбора украинка играет против Габриэлы Кнутсон (Чехия, WTA 176). Время начала встречи – 13:10 по Киеву.
Это первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в финале квалификации встретится либо с Вендулой Валдманновой (Чехия, WTA 176), либо с Лаурой Самсон (Чехия, WTA 265).
