«В этот вечер он получил...» В Испании отреагировали на гол Трубина Реалу
Украинский вратарь забил на 90+8
Испанская Marca отреагировала на поражение мадридского «Реала» от «Бенфики», отдельно выделив гол украинского вратаря Анатолия Трубина.
«Реал» заслуженно проиграл, пропустив решающий мяч от вратаря «Бенфики» Трубина на 90+8-й минуте.
Моуринью отправил голкипера в чужую штрафную площадь, и Трубин головой пробил Куртуа в тех же воротах, где когда-то пропускал от Рамоса. Украинский вратарь в этот вечер завоевал европейскую славу», – написало издание.
Этот гол стал кульминацией полного краха «бланкос» в концовке матча и окончательно похоронил их шансы на попадание в первую восьмерку общего этапа Лиги чемпионов», – говорится в обращении издания.
