«В этот вечер он получил...» В Испании отреагировали на гол Трубина Реалу

Испанская Marca отреагировала на поражение мадридского «Реала» от «Бенфики», отдельно выделив гол украинского вратаря Анатолия Трубина.

«Реал» заслуженно проиграл, пропустив решающий мяч от вратаря «Бенфики» Трубина на 90+8-й минуте.

Моуринью отправил голкипера в чужую штрафную площадь, и Трубин головой пробил Куртуа в тех же воротах, где когда-то пропускал от Рамоса. Украинский вратарь в этот вечер завоевал европейскую славу», – написало издание.

Этот гол стал кульминацией полного краха «бланкос» в концовке матча и окончательно похоронил их шансы на попадание в первую восьмерку общего этапа Лиги чемпионов», – говорится в обращении издания.