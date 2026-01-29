«В этот вечер он получил...» В Испании отреагировали на гол Трубина Реалу

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
29 января 2026, 08:39 | Обновлено 29 января 2026, 08:42
Украинский вратарь забил на 90+8

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Испанская Marca отреагировала на поражение мадридского «Реала» от «Бенфики», отдельно выделив гол украинского вратаря Анатолия Трубина.

«Реал» заслуженно проиграл, пропустив решающий мяч от вратаря «Бенфики» Трубина на 90+8-й минуте.

Моуринью отправил голкипера в чужую штрафную площадь, и Трубин головой пробил Куртуа в тех же воротах, где когда-то пропускал от Рамоса. Украинский вратарь в этот вечер завоевал европейскую славу», – написало издание.

Этот гол стал кульминацией полного краха «бланкос» в концовке матча и окончательно похоронил их шансы на попадание в первую восьмерку общего этапа Лиги чемпионов», – говорится в обращении издания.

По теме:
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
В Португалии вынесли вердикт Трубину после его гола в ворота Реала
Анатолий Трубин Реал Мадрид Бенфика Лига чемпионов Бенфика - Реал Marca
