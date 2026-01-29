Усик отреагировал на безумный гол Трубина в ворота Реала в Лиге чемпионов

Украинский боксер Александр Усик отреагировал на безумный гол Анатолия Трубина, который позволил Бенфике победить мадридский Реал (4:2) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

Безумный гол Анатолия «шумит» на весь спортивный мир. Не прошел мимо и известный паблик «433», публикацию которого добавил в stories и украинский боксер Александр Усик.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Бенфика занимает 24 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 8 сыгранных матчей. Именно гол Трубина позволил «орлам» пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

