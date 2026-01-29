Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Усик отреагировал на безумный гол Трубина в ворота Реала в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
Усик отреагировал на безумный гол Трубина в ворота Реала в Лиге чемпионов

Боксер тоже приобщился к общей эйфории

Усик отреагировал на безумный гол Трубина в ворота Реала в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский боксер Александр Усик отреагировал на безумный гол Анатолия Трубина, который позволил Бенфике победить мадридский Реал (4:2) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

Безумный гол Анатолия «шумит» на весь спортивный мир. Не прошел мимо и известный паблик «433», публикацию которого добавил в stories и украинский боксер Александр Усик.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Бенфика занимает 24 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 8 сыгранных матчей. Именно гол Трубина позволил «орлам» пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

На нашем сайте доступен обзор матча Реал – Бенфика, где Анатолий Трубин забил бешеный гол на 90+8 минуте игры.

По теме:
ВИДЕО. Полное отчаяние. Реакция Арбелоа на гол Трубина Реала
Не без помощи Трубина. Де Дзерби прокомментировал вылет Марселя из ЛЧ
Пафос – Славия – 4:1. Шедевр Драгомира, разгром и красная. Видео голов
Анатолий Трубин Александр Усик Бенфика Реал Мадрид Лига чемпионов Бенфика - Реал
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
