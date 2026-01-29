28 января Тоттенхэм выиграл выездной матч восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26 у команды Айнтрахт Франкфурт.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу шпор. Голы забили Рандал Коло-Муани и Доминик Соланке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Тоттенхэм занял четвертое место в таблице ЛЧ с 17 очками и сыграет в 1/8 финала. Айнтрахт с 4 баллами расположился на итоговой 33-й позиции, без плей-офф.

Лига чемпионов 2025/26. 8-й тур, 28 января

Айнтрахт Франкфурт (Германия) – Тоттенхэм (Англия) – 0:2

Голы: Коло-Муани, 47, Соланке, 77

Видеообзор матча