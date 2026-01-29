Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Айнтрахт – Тоттенхэм – 0:2. Коло-Муани и Соланке. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Айнтрахт Франкфурт
28.01.2026 22:00 – FT 0 : 2
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
29 января 2026, 11:39 |
44
0

Айнтрахт – Тоттенхэм – 0:2. Коло-Муани и Соланке. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26

29 января 2026, 11:39 |
44
0
Айнтрахт – Тоттенхэм – 0:2. Коло-Муани и Соланке. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

28 января Тоттенхэм выиграл выездной матч восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26 у команды Айнтрахт Франкфурт.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу шпор. Голы забили Рандал Коло-Муани и Доминик Соланке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Тоттенхэм занял четвертое место в таблице ЛЧ с 17 очками и сыграет в 1/8 финала. Айнтрахт с 4 баллами расположился на итоговой 33-й позиции, без плей-офф.

Лига чемпионов 2025/26. 8-й тур, 28 января

Айнтрахт Франкфурт (Германия) – Тоттенхэм (Англия) – 0:2

Голы: Коло-Муани, 47, Соланке, 77

Видеообзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Тоттенхэм).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Тоттенхэм), асcист Кристиан Ромеро.
По теме:
В Испании выбрали худшего футболиста Реала после поражения от Бенфики
38 ударов по воротам. Ливерпуль показал второй результат в истории ЛЧ
Трубин забил гол с первого касания мяча на чужой половине поля в ЛЧ
Тоттенхэм Айнтрахт Франкфурт видео голов и обзор Лига чемпионов Доминик Соланке Рандаль Коло Муани
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
Футбол | 29 января 2026, 07:45 4
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала

Украинец вывел «орлов» в плей-офф Лиги чемпионов!

ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
Футбол | 29 января 2026, 00:05 50
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!

Анатолий ударом головой принес орлам победу со счетом 4:2 в фантастическом поединке

Трубин раскрыл секрет, как ему удалось забить Реалу на 90+8-й минуте
Футбол | 29.01.2026, 09:12
Трубин раскрыл секрет, как ему удалось забить Реалу на 90+8-й минуте
Трубин раскрыл секрет, как ему удалось забить Реалу на 90+8-й минуте
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Теннис | 29.01.2026, 10:14
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
ФКСБ – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 29.01.2026, 12:46
ФКСБ – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФКСБ – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
28.01.2026, 22:11 5
Футзал
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
27.01.2026, 08:42 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
28.01.2026, 15:35 8
Бокс
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 117
Теннис
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
27.01.2026, 08:29 67
Футбол
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 3
Футбол
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 01:57
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем