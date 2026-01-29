Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Боруссия Д собрала максимальное количество зрителей на домашних матчах ЛЧ
Лига чемпионов
29 января 2026, 13:12
Боруссия Д собрала максимальное количество зрителей на домашних матчах ЛЧ

Рассмотрим посещаемость матчей 8-го тура, состоявшихся 28 января

Getty Images/Global Images Ukraine

Дортмундская Боруссия стала рекордсменом этапа лиги ЛЧ сезона 2025/26 по посещаемости домашних матчей.

Все 4 поединка в Дортмунде посетили 81 365 зрителей. Не стал исключением и матч 8 тура, в котором Боруссия принимала миланский Интер.

Матчи Лиги чемпионов сезона 2025/26 с наибольшей посещаемостью

  • 81 365: Боруссия – Атлетик
  • 81 365: Боруссия – Вильярреал
  • 81 365: Боруссия – Буде-Глимт
  • 81 365: Боруссия – Интер

Посещаемость матчей 8-го тура Лиги чемпионов (28 января)

  • 81 365: Боруссия – Интер
  • 64 305: Бенфика – Реал
  • 60 043: Ливерпуль – Карабах
  • 58 910: Атлетико – Буде-Глимт
  • 58 000: Айнтрахт – Тоттенхэм Хотспур
  • 52 065: Атлетик – Спортинг
  • 51 719: Аякс – Олимпиакос
  • 50 200: Арсенал – Кайрат
  • 47 637: ПСЖ – Ньюкасл Юнайтед
  • 46 513: Наполи – Челси
  • 44 609: Барселона – Копенгаген
  • 35 259: Манчестер Сити – Галатасарай
  • 35 000: ПСВ – Бавария
  • 30 210: Байер – Вильярреал
  • 26 361: Брюгге – Марсель
  • 15 010: Юнион Сен-Жилуаз – Аталанта
  • 10 287: Монако – Ювентус
  • 5 109: Пафос – Славия
