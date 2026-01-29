Боруссия Д собрала максимальное количество зрителей на домашних матчах ЛЧ

Дортмундская Боруссия стала рекордсменом этапа лиги ЛЧ сезона 2025/26 по посещаемости домашних матчей.

Все 4 поединка в Дортмунде посетили 81 365 зрителей. Не стал исключением и матч 8 тура, в котором Боруссия принимала миланский Интер.

Матчи Лиги чемпионов сезона 2025/26 с наибольшей посещаемостью

81 365: Боруссия – Атлетик

81 365: Боруссия – Вильярреал

81 365: Боруссия – Буде-Глимт

81 365: Боруссия – Интер

Посещаемость матчей 8-го тура Лиги чемпионов (28 января)

81 365: Боруссия – Интер

64 305: Бенфика – Реал

60 043: Ливерпуль – Карабах

58 910: Атлетико – Буде-Глимт

58 000: Айнтрахт – Тоттенхэм Хотспур

52 065: Атлетик – Спортинг

51 719: Аякс – Олимпиакос

50 200: Арсенал – Кайрат

47 637: ПСЖ – Ньюкасл Юнайтед

46 513: Наполи – Челси

44 609: Барселона – Копенгаген

35 259: Манчестер Сити – Галатасарай

35 000: ПСВ – Бавария

30 210: Байер – Вильярреал

26 361: Брюгге – Марсель

15 010: Юнион Сен-Жилуаз – Аталанта

10 287: Монако – Ювентус

5 109: Пафос – Славия