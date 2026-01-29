Боруссия Д собрала максимальное количество зрителей на домашних матчах ЛЧ
Рассмотрим посещаемость матчей 8-го тура, состоявшихся 28 января
Дортмундская Боруссия стала рекордсменом этапа лиги ЛЧ сезона 2025/26 по посещаемости домашних матчей.
Все 4 поединка в Дортмунде посетили 81 365 зрителей. Не стал исключением и матч 8 тура, в котором Боруссия принимала миланский Интер.
Матчи Лиги чемпионов сезона 2025/26 с наибольшей посещаемостью
- 81 365: Боруссия – Атлетик
- 81 365: Боруссия – Вильярреал
- 81 365: Боруссия – Буде-Глимт
- 81 365: Боруссия – Интер
Посещаемость матчей 8-го тура Лиги чемпионов (28 января)
- 81 365: Боруссия – Интер
- 64 305: Бенфика – Реал
- 60 043: Ливерпуль – Карабах
- 58 910: Атлетико – Буде-Глимт
- 58 000: Айнтрахт – Тоттенхэм Хотспур
- 52 065: Атлетик – Спортинг
- 51 719: Аякс – Олимпиакос
- 50 200: Арсенал – Кайрат
- 47 637: ПСЖ – Ньюкасл Юнайтед
- 46 513: Наполи – Челси
- 44 609: Барселона – Копенгаген
- 35 259: Манчестер Сити – Галатасарай
- 35 000: ПСВ – Бавария
- 30 210: Байер – Вильярреал
- 26 361: Брюгге – Марсель
- 15 010: Юнион Сен-Жилуаз – Аталанта
- 10 287: Монако – Ювентус
- 5 109: Пафос – Славия
🏟️ Attendance | 🔵 UCL (28 Jan)— Football Meets Data (@fmeetsdata) January 29, 2026
81,365 🇩🇪 B. Dortmund vs 🇮🇹 Inter
64,305 🇵🇹 Benfica vs 🇪🇸 Real Madrid
60,043 🏴 Liverpool vs 🇦🇿 Qarabağ
58,910 🇪🇸 Atlético M. vs 🇳🇴 Bodø/Glimt
58,000 🇩🇪 E. Frankfurt vs 🏴 Tottenham
52,065 🇪🇸 Athletic Club vs 🇵🇹 Sporting CP
51,719 🇳🇱 Ajax vs 🇬🇷…
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анатолий ударом головой принес орлам победу со счетом 4:2 в фантастическом поединке
Виктор вновь остался свободным агентом