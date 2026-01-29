Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лука МЕЙРЕЛЛИШ: «Арда Туран на сборах требует интенсивной работы»

Форвард Шахтера рассказал о первых неделях подготовки в Турции

ФК Шахтер. Лука Мейреллиш

Нападающий «Шахтера» Лука Мейреллиш рассказал о первых неделях подготовки на сборах в Турции.

– Лука, на сборах под руководством Арды Турана всегда немало беговой работы и упражнений с мячом. Какие у тебя впечатления от этих зимних сборов?

– Да, у нас много тренировок, где акцент делается на беговой работе. Сейчас действительно тяжело, потому что тренировки очень утомляют, но потом на дистанции сезона мы будем полностью готовы физически. Идея в том, чтобы благодаря лучшей физической готовности мы могли дожимать соперников и дополнять свою индивидуально качественную игру собственными физическими возможностями.

– Каковы главные требования Арды Турана и его тренерского штаба?

– То, чего больше всего требует тренер, – интенсивность. Он всегда акцентирует внимание на том, чтобы мы давали максимальный результат, и это должно быть частью нашей ментальности в его видении. Также должно быть умение переступать через себя: все эти ранние подьемы и тренировки в 7 утра ради того, чтобы мы были готовы выйти из собственной зоны комфорта и предложить борьбу с самим собой. Лично мне это не очень нравится, но я понимаю, насколько это нас закаляет и добавляет уверенности в собственных силах.

– Как думаешь, когда команда наберет оптимальные физические кондиции, и как считаешь, готовы ли вы уже к первым товарищеским матчам?

– Думаю, тренерский штаб делает все возможное, чтобы вывести нас на пик формы уже непосредственно к возобновлению сезона. Считаю, что как физически, так и морально мы готовы к соперникам и сделаем максимум в товарищеских встречах, чтобы в наилучшем состоянии подойти ко второй части сезона.

– Какие лично у тебя цели на вторую часть сезона и какие ожидания от результатов команды?

– Конечно же, прежде всего для нас всегда в приоритете командные цели, а мне лично хотелось бы своим вкладом принести пользу и помочь добиться результата – выиграть титулы, за которые мы боремся в этом сезоне. Также хотелось бы отличаться забитыми мячами и ассистами партнерам. Все это возможно благодаря упорному труду. Так что надеюсь, во второй части сезона мы сможем порадовать болельщиков завоеванными титулами и яркой игрой.

видео чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Лука Мейреллиш
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
