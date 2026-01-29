Металлист 1925 и Монреаль проводят спарринг. Стартовые составы
Поединок Металлист 1925 – Монреаль состоится 29 января в 16:00
Ко второй половине сезона «Металлист 1925» готовится на учебно-тренировочных сборах в Испании. В четверг, 29 января, харьковский клуб сыграет товарищеский матч с канадским клубом «Монреаль».
Соперник «Металлиста 1925» в прошлом сезоне МЛС выступал нестабильно. В итоге команда заняла 13 место в турнирной таблице Восточной Конференции.
В составе «Монреаля» представлены игроки из многих стран. Есть и два украинца – Геннадий Синчук и Иван Лосенко.
В турнирной таблице УПЛ «Металлист 1925» занимает седьмое место. В 15 матчах команда набрала 24 очка.
Товарищеский матч. Испания. 29 января, 16:00.
«Металлист 1925» (Украина) – «Монреаль» (Канада)
Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Металлист 1925»
