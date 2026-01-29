Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Известный украинский вратарь оценил действия Трубина и его реакцию на гол
Украина. Премьер лига
29 января 2026, 16:15 | Обновлено 29 января 2026, 16:17
Боровик рад за Анатолия

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Известный в прошлом вратарь Евгений Боровик оценил гол Анатолия Трубина в ворота Реала в Лиге чемпионов.

Более пятнадцати лет назад подобный случай произошел и в нашем футболе – гол забил именно Боровик.

Прежде чем вспомнить те приятные для него мгновения, корреспондент Sport.ua предложил ему поделиться мыслями об игровом подвиге Трубина.

– Это – супер! Я очень рад, что он это сделал. Было очень эффектно Из всего матча выбрал для просмотра именно лиссабонский. Ведь была интрига, подогревавшая мой интерес: «Бенфике» для выхода в плей-офф Лиги чемпионов необходима была победа с нужной разницей мячей. И это удивительным образом сработало на 98-й минуте. Футбол был очень суперовый: высокие скорости, голевые моменты.

– Как оцениваете действия Трубина в этом эпизоде ​​с вратарской?

– В любом случае это было сделано интуитивно. Он оказался между двумя защитниками – именно там, где нужно. И встретился с мячом в той точке, где должен быть игрок обороны или нападающий, будь это не Трубин. Вратарь Бенфики рассчитал траекторию полета и сделал то, что может сделать не каждый нападающий.

– После матча цена на Анатолия Трубина на Transfermarkt может возрасти?

– Думаю, что да. По крайней мере, популярность его точно возрастет.

– Сейчас Анатолий Трубин является одним из вратарей национальной сборной Украины. Его позиция в команде Сергея Реброва бесспорна?

– На данный момент – да, она бесспорна. Ведь Анатолий играет на европейской арене, имеет постоянную игровую практику в Бенфике. А это огромный плюс для вратаря сборной, который к тому же регулярно участвует в международных матчах своей команды. В отличие от Трубина не все привлекаемые в нашу национальную команду вратари имеют игровую практику на евроарене. Взять того же Лунина. За ним не понаблюдаешь, он очень редко появляется в составе «Реала». Вот если предположить, что против Бенфики играл бы именно Лунин, то вообще получилось бы очень феерично: украинец забил украинцу. Это был бы настоящий фурор.

– Как после матча оцениваете шансы «Бенфики» в Лиге чемпионов? Возможно, после эмоционального всплеска, полученного благодаря победе над таким суперклубом, как «Реал», лиссабонцы будут играть на кураже?

– Это покажут следующие матчи. Все зависит от того, какой у Бенфики будет соперник. Если же говорить о кураже, то в этом матче команда Жозе Моуриньо выглядела очень мощно. Первых тридцать минут Реала вообще не было видно. Потом лиссабонцы пропустили, но сразу отыгрались. «Бенфика» в этой встрече была настроена гораздо сильнее.

– Вспомните, как подобным образом голом из игры отличились вы?

– Это, конечно же, приятные воспоминания. Тот мяч я забил в ворота Виталия Ревы в сезоне 2010/11, когда играл за Кривбасс против киевского Арсенала. Была подача углового и я рванул на нее, поразив цель сильным ударом головой. Это произошло в компенсированное ко второму тайму время, когда мы проигрывали 0:1. Мой гол помог достичь ничьей. Вчера, кстати, я обратил внимание на то, как после своего гола Трубин радовался. Он на эйфории не понимал, что делать – сразу же помчался подальше от чужих ворот. Точно так же было и со мной. Забив мяч, я на мгновение не знал, что делать и куда-то побежал. Я думаю, что в первые секунды после результативного удара и Трубин также не отдавал себе отчета в том, что на самом деле сделал.

– Какова ваша нынешняя роль в футболе?

– Работаю в тренерском штабе «Черноморца-2». В настоящее время идет подготовка команды к весенней части сезона.

По теме:
ФОТО. Нужно повесить в Лувре. Соцсети реагируют на гол Трубина
ВИДЕО. Не Трубин. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Экс-игрок сборной Украины: «Не было сомнений, что наши обыграют чехов»
инсайд интервью Анатолий Трубин Бенфика Реал Мадрид Евгений Боровик
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
