Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Рух Львов
29.01.2026 15:00 4 : 2
Николаев (Львовская обл)
Украина. Премьер лига
29 января 2026, 17:14 | Обновлено 29 января 2026, 17:15
Перед выездом в Словению. Рух в спарринге одолел аматорский клуб

Поединок «Рух» – ФК «Николаев»(Львовская обл.) завершился со счетом 4:2

Перед выездом в Словению. Рух в спарринге одолел аматорский клуб
ФК Рух

«Рух» завершает первую часть учебно-тренировочных сборов. 31 января команда отправится в Словению.

Завершающий спарринг первого этапа подготовки «Рух» провел с клубом «Николаев» (Львовская область). Первый тайм завершился со счетом 1:1.

Во втором тайме «Рух» Додал соперника. Причем два гола из трех команда Ивана Федыка забила с пенальти.

Товарищеский матч. Винники. 29 января

«Рух» (Львов) – «Николаев» (Львовская обл.) – 4:2

Голы: Джуралбаев, 28, Таллес, 48, 63 (пенальти), Рейляну, 77 (пенальти) – Клим, 33, Криницкий, 58

Видеозапись матча

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
