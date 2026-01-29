Перед выездом в Словению. Рух в спарринге одолел аматорский клуб
Поединок «Рух» – ФК «Николаев»(Львовская обл.) завершился со счетом 4:2
«Рух» завершает первую часть учебно-тренировочных сборов. 31 января команда отправится в Словению.
Завершающий спарринг первого этапа подготовки «Рух» провел с клубом «Николаев» (Львовская область). Первый тайм завершился со счетом 1:1.
Во втором тайме «Рух» Додал соперника. Причем два гола из трех команда Ивана Федыка забила с пенальти.
Товарищеский матч. Винники. 29 января
«Рух» (Львов) – «Николаев» (Львовская обл.) – 4:2
Голы: Джуралбаев, 28, Таллес, 48, 63 (пенальти), Рейляну, 77 (пенальти) – Клим, 33, Криницкий, 58
Видеозапись матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский голкипер вошел в историю, принеся «Орлам» путевку в плей-офф ЛЧ
Анатолий ударом головой принес орлам победу со счетом 4:2 в фантастическом поединке