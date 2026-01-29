Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Рух Львов
29.01.2026 15:00 - : -
Николаев (Львовская обл)
Украина. Премьер лига
29 января 2026, 15:00 |
188
0

Рух Львов – Николаев (Львовская обл). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 января в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча

ФК Рух

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

29 января в 15:00 встречаются Рух Львов и Николаев (Львовская обл)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе команды проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Украине.

Игра проходит на стадионе им. Б. Маркевича в Винниках (Львов).

Рух занимает 10-е место в УПЛ (19 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Анонс матча

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы УПЛ Рух Львов Николаев (Львовская обл)
