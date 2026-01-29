Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

29 января в 15:00 встречаются Рух Львов и Николаев (Львовская обл)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе команды проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Украине.

Игра проходит на стадионе им. Б. Маркевича в Винниках (Львов).

Рух занимает 10-е место в УПЛ (19 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Рух Львов – Николаев (Львовская обл). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча