Рух Львов – Николаев (Львовская обл). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 января в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
29 января в 15:00 встречаются Рух Львов и Николаев (Львовская обл)
Обе команды проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Украине.
Игра проходит на стадионе им. Б. Маркевича в Винниках (Львов).
Рух занимает 10-е место в УПЛ (19 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Анонс матча
