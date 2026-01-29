Юниоры на Aus Open: Сушкова и Белозерцев не сумели выйти в четвертьфинал
Анастасия и Никита проиграли матчи третьего раунда одиночного разряда
29 января Открытом чемпионате Австралии 2026 состоялись матчи третьего раунда на юниорских турнирах.
В четверг из представителей Украины сыграли Антонина Сушкова и Никита Белозерцев.
Сушкова в 1/16 финала проиграла восьмой сеяной Теа Фродин, а Белозерцев уступил Чэнь Куань-Шоу.
Антонина впервые в карьере выступила на турнире Grand Slam. Никита во второй раз сыграл в Мельбурне – в прошлом году он вылетел в первом раунде.
Сушкова и Белозерцев были последними представителями Украины на юниорском Australian Open.
Australian Open 2026. Юниоры. 1/8 финала
R3: Антонина Сушкова – Теа Фродин [8] – 4:6, 5:7
R3: Никита Белозерцев [6] – Чэнь Куань-Шоу [11] – 1:6, 3:6
