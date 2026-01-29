Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Юниоры на Aus Open: Сушкова и Белозерцев не сумели выйти в четвертьфинал
Australian Open
29 января 2026, 15:59 |
39
0

Юниоры на Aus Open: Сушкова и Белозерцев не сумели выйти в четвертьфинал

Анастасия и Никита проиграли матчи третьего раунда одиночного разряда

29 января 2026, 15:59 |
39
0
Юниоры на Aus Open: Сушкова и Белозерцев не сумели выйти в четвертьфинал
Arata Yamaoka. Антонина Сушкова

29 января Открытом чемпионате Австралии 2026 состоялись матчи третьего раунда на юниорских турнирах.

В четверг из представителей Украины сыграли Антонина Сушкова и Никита Белозерцев.

Сушкова в 1/16 финала проиграла восьмой сеяной Теа Фродин, а Белозерцев уступил Чэнь Куань-Шоу.

Антонина впервые в карьере выступила на турнире Grand Slam. Никита во второй раз сыграл в Мельбурне – в прошлом году он вылетел в первом раунде.

Сушкова и Белозерцев были последними представителями Украины на юниорском Australian Open.

Australian Open 2026. Юниоры. 1/8 финала

R3: Антонина Сушкова – Теа Фродин [8] – 4:6, 5:7

R3: Никита Белозерцев [6] – Чэнь Куань-Шоу [11] – 1:6, 3:6

По теме:
Свитолина проиграла. Стала известная финальная пара Aus Open 2026 у женщин
Пегула и Рыбакина определили вторую финалистку Australian Open 2026
Арина Соболенко – Элина Свитолина. Полуфинал Aus Open. Видеообзор матча
Антонина Сушкова Никита Белозерцев юниорский теннис Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
Футбол | 29 января 2026, 00:05 51
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!

Анатолий ударом головой принес орлам победу со счетом 4:2 в фантастическом поединке

В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
Футбол | 29 января 2026, 01:57 0
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала

Репортер УЕФА отреагировал на победу Бенфики

Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Теннис | 29.01.2026, 10:14
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Музетти объяснил, почему снялся с четвертьфинала Aus Open против Джоковича
Теннис | 28.01.2026, 20:45
Музетти объяснил, почему снялся с четвертьфинала Aus Open против Джоковича
Музетти объяснил, почему снялся с четвертьфинала Aus Open против Джоковича
Буяльский на минималках. О Шапаренко и продлении контракта
Футбол | 29.01.2026, 12:49
Буяльский на минималках. О Шапаренко и продлении контракта
Буяльский на минималках. О Шапаренко и продлении контракта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 09:37
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
29.01.2026, 10:57 2
Футбол
В УЕФА приняли решение по игроку сборной Армении, оскорбившего Украину
В УЕФА приняли решение по игроку сборной Армении, оскорбившего Украину
28.01.2026, 11:50 6
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
28.01.2026, 15:35 8
Бокс
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
28.01.2026, 08:45 9
Футбол
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
29.01.2026, 06:23 3
Футбол
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
29.01.2026, 08:55
Футзал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
29.01.2026, 00:13 64
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем