Юниоры на Aus Open: Сушкова и Белозерцев не сумели выйти в четвертьфинал

29 января Открытом чемпионате Австралии 2026 состоялись матчи третьего раунда на юниорских турнирах.

В четверг из представителей Украины сыграли Антонина Сушкова и Никита Белозерцев.

Сушкова в 1/16 финала проиграла восьмой сеяной Теа Фродин, а Белозерцев уступил Чэнь Куань-Шоу.

Антонина впервые в карьере выступила на турнире Grand Slam. Никита во второй раз сыграл в Мельбурне – в прошлом году он вылетел в первом раунде.

Сушкова и Белозерцев были последними представителями Украины на юниорском Australian Open.

Australian Open 2026. Юниоры. 1/8 финала

R3: Антонина Сушкова – Теа Фродин [8] – 4:6, 5:7

R3: Никита Белозерцев [6] – Чэнь Куань-Шоу [11] – 1:6, 3:6