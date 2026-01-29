Украина. Премьер лига29 января 2026, 16:41 |
Карпаты могут продать в Европу своего ключевого центрбека
Жан Педросо привлекает внимание других клубов
29 января 2026, 16:41 |
В ближайшее время «Карпаты» могут распрощаться со своим 22-летним центральным защитником Жаном Педросо.
Интерес к подписанию бразильского легионера проявляет клуб из Западной Европы. Там хотят арендовать Педросо с опцией выкупа и уже направили «зелено-белым» соответствующее предложение.
Однако «Карпаты» настаивают на полноценной продаже Педросо. И ныне стороны близки к соглашению.
В текущем сезоне Жан Педросо принял участие в 14 матчах УПЛ, отличившись 1 голом и 2 ассистами.
