Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
29 января 2026, 16:41 |
Карпаты могут продать в Европу своего ключевого центрбека

Жан Педросо привлекает внимание других клубов

Getty Images/Global Images Ukraine. Жан Педросо

В ближайшее время «Карпаты» могут распрощаться со своим 22-летним центральным защитником Жаном Педросо.

Интерес к подписанию бразильского легионера проявляет клуб из Западной Европы. Там хотят арендовать Педросо с опцией выкупа и уже направили «зелено-белым» соответствующее предложение.

Однако «Карпаты» настаивают на полноценной продаже Педросо. И ныне стороны близки к соглашению.

В текущем сезоне Жан Педросо принял участие в 14 матчах УПЛ, отличившись 1 голом и 2 ассистами.

Алексей Сливченко Источник: Инсайды от Пасичныка
