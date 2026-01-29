Карпаты могут продать в Европу своего ключевого центрбека

В ближайшее время «Карпаты» могут распрощаться со своим 22-летним центральным защитником Жаном Педросо.

Интерес к подписанию бразильского легионера проявляет клуб из Западной Европы. Там хотят арендовать Педросо с опцией выкупа и уже направили «зелено-белым» соответствующее предложение.

Однако «Карпаты» настаивают на полноценной продаже Педросо. И ныне стороны близки к соглашению.

В текущем сезоне Жан Педросо принял участие в 14 матчах УПЛ, отличившись 1 голом и 2 ассистами.