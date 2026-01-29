Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Поссорился с клубом. Бензема отказался подписать новый контракт
Саудовская Аравия
29 января 2026, 17:05 | Обновлено 29 января 2026, 17:16
Поссорился с клубом. Бензема отказался подписать новый контракт

Француз покинет Аль-Иттихад

29 января 2026, 17:05 | Обновлено 29 января 2026, 17:16
Поссорился с клубом. Бензема отказался подписать новый контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

По информации инсайдеров, у форварда Карима Бензема испортились отношения с руководством Аль-Иттихада, поэтому французский бомбардир отказался подписать новый контракт с саудовским клубом.

Игрок решил, что покинет команду свободным агентом летом 2026 года.

Пока нет информации, планирует ли 38-летний Бензема возвращаться в Европу, где долгое время успешно выступал за Реал.

В нынешнем сезоне Карим забил 16 голов в 21 матче.

Аль-Иттихад неудачно проводит текущий чемпионат, занимая 6-е место с отставанием в 15 очков от лидера Аль-Хиляла.

