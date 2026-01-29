Поссорился с клубом. Бензема отказался подписать новый контракт
Француз покинет Аль-Иттихад
По информации инсайдеров, у форварда Карима Бензема испортились отношения с руководством Аль-Иттихада, поэтому французский бомбардир отказался подписать новый контракт с саудовским клубом.
Игрок решил, что покинет команду свободным агентом летом 2026 года.
Пока нет информации, планирует ли 38-летний Бензема возвращаться в Европу, где долгое время успешно выступал за Реал.
В нынешнем сезоне Карим забил 16 голов в 21 матче.
Аль-Иттихад неудачно проводит текущий чемпионат, занимая 6-е место с отставанием в 15 очков от лидера Аль-Хиляла.
