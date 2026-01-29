ПСЖ – Ньюкасл – 1:1. Почему не играл Забарный? Видео голов и обзор матча
Французский ПСЖ и английский «Ньюкасл» сыграли вничью в матче восьмого тура Лиги чемпионов
В среду, 28 января, состоялся матч восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором встретились французский ПСЖ и английский «Ньюкасл». Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью 1:1.
Местом проведения поединка стал парижский стадион «Parc des Princes» в Париже. Свисток главного арбитра Славко Винчича прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Защитник сборной Украины Илья Забарный остался на скамейке запасных по решению главного тренера ПСЖ Луиса Энрике. В центре обороны вышли Маркиньос и Пачо.
ПСЖ набрал 14 баллов и разместился на 11-й позиции; «Ньюкасл» занял 12-е место, имея в своем активе 14 пунктов. Обе команды продолжат борьбу в раунде плей-офф.
Лига чемпионов, 8-й тур. 28 января
ПСЖ (Франция) – Ньюкасл (Англия) – 1:1
Голы: Витинья, 8 – Уиллок, 45+2
Нереализованный пенальти: Дембеле, 3
Видеообзор матча: (ожидается)
События матча
