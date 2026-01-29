Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ – Ньюкасл – 1:1. Почему не играл Забарный? Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
ПСЖ
28.01.2026 22:00 – FT 1 : 1
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
29 января 2026, 00:27 |
273
1

ПСЖ – Ньюкасл – 1:1. Почему не играл Забарный? Видео голов и обзор матча

Французский ПСЖ и английский «Ньюкасл» сыграли вничью в матче восьмого тура Лиги чемпионов

29 января 2026, 00:27 |
273
1 Comments
ПСЖ – Ньюкасл – 1:1. Почему не играл Забарный? Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В среду, 28 января, состоялся матч восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором встретились французский ПСЖ и английский «Ньюкасл». Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью 1:1.

Местом проведения поединка стал парижский стадион «Parc des Princes» в Париже. Свисток главного арбитра Славко Винчича прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Защитник сборной Украины Илья Забарный остался на скамейке запасных по решению главного тренера ПСЖ Луиса Энрике. В центре обороны вышли Маркиньос и Пачо.

ПСЖ набрал 14 баллов и разместился на 11-й позиции; «Ньюкасл» занял 12-е место, имея в своем активе 14 пунктов. Обе команды продолжат борьбу в раунде плей-офф.

Лига чемпионов, 8-й тур. 28 января

ПСЖ (Франция) Ньюкасл (Англия) 1:1

Голы: Витинья, 8 – Уиллок, 45+2

Нереализованный пенальти: Дембеле, 3

Видеообзор матча: (ожидается)

События матча

45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Джозеф Уиллок (Ньюкасл), асcист Дэн Бёрн.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Феррейра (ПСЖ), асcист Хвича Кварацхелия.
По теме:
Трубин стал первым голкипером в истории еврокубков, забившим гол Реалу
Трубин – пятый голкипер в истории с голом в ЛЧ. Кто забивал до украинца?
Трубин вписал свое имя в историю Лиги чемпионов. Впервые за 70 лет!
Лига чемпионов ПСЖ Ньюкасл ПСЖ - Ньюкасл Илья Забарный видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Англии нашли украинца, который похож на Забарного. Цена вопроса – 40 млн
Футбол | 28 января 2026, 22:11 0
В Англии нашли украинца, который похож на Забарного. Цена вопроса – 40 млн
В Англии нашли украинца, который похож на Забарного. Цена вопроса – 40 млн

«Борнмут» продолжает следить за Батаговым

ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
Бокс | 28 января 2026, 15:35 7
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином

Соперником будет Махмудов

Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
Теннис | 28.01.2026, 09:10
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду
Футбол | 28.01.2026, 09:54
Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду
Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду
Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
Футбол | 28.01.2026, 01:55
Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
u6464u
в ЛЧ грають кращі, ось чому, а любителі бабла гріють лавку.
Ответить
-1
Популярные новости
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
28.01.2026, 09:22 17
Футбол
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
27.01.2026, 15:36 3
Футбол
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 116
Теннис
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
28.01.2026, 06:02 6
Бокс
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
28.01.2026, 08:45 3
Футбол
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
27.01.2026, 07:40 15
Футбол
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
28.01.2026, 00:01
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем