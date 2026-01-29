Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Историческое достижение: Мбаппе побил рекорд Криштиану Роналду
Лига чемпионов
29 января 2026, 01:17 | Обновлено 29 января 2026, 01:19
568
0

Историческое достижение: Мбаппе побил рекорд Криштиану Роналду

Француз забил 13 голов в общем этапе Лиги чемпионов

29 января 2026, 01:17 | Обновлено 29 января 2026, 01:19
568
0
Историческое достижение: Мбаппе побил рекорд Криштиану Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе превзошел историческое достижение португальца Криштиану Роналду по числу результативных ударов в рамках групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА. Это произошло благодаря дублю француза в поединке 8-го тура против «Бенфики», который завершился со счетом 2:4.

Теперь в активе Мбаппе значится 13 голов, забитых на общем этапе Лиги чемпионов сезона 2025/2026. Предыдущий рекорд удерживал бывший форвард мадридцев Криштиану Роналду, который в сезоне 2015/2016 отметился 11 точными выстрелами.

Вследствие этого поражения «Реал» переместился на 9-ю строчку в итоговой таблице, что лишило команду возможности выйти в 1/8 финала напрямую. Теперь испанскому гранду предстоит участие в стыковых матчах плей-офф. В то же время «Бенфика», благодаря добытой победе, также обеспечила себе место в следующей стадии турнира.

По теме:
Ван Дейк установил уникальный рекорд, которому нет аналогов
ФОТО. Первое действие Трубина после гола в ворота Реала. Вот что он сделал
«Я это видел». Флик отреагировал на гол Трубина в ворота Реала
Килиан Мбаппе Реал Мадрид Криштиану Роналду Лига чемпионов Бенфика Бенфика - Реал
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Футбол | 29 января 2026, 00:13 23
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал

Украинский голкипер вошел в историю, принеся «Орлам» путевку в плей-офф ЛЧ

Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
Футзал | 28 января 2026, 18:30 6
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу

Для выхода из группы достаточно не проиграть

Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Бокс | 28.01.2026, 06:02
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Конте объяснил причины поражения от Челси, который выбил их из ЛЧ
Футбол | 29.01.2026, 01:04
Конте объяснил причины поражения от Челси, который выбил их из ЛЧ
Конте объяснил причины поражения от Челси, который выбил их из ЛЧ
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футбол | 28.01.2026, 08:45
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
27.01.2026, 05:55
Теннис
Динамо закрыло вопрос с усилением вратарской позиции
Динамо закрыло вопрос с усилением вратарской позиции
27.01.2026, 14:22 4
Футбол
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
27.01.2026, 10:35
Футбол
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
27.01.2026, 07:40 15
Футбол
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 116
Теннис
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
28.01.2026, 09:10 14
Теннис
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
27.01.2026, 08:29 67
Футбол
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
28.01.2026, 16:57 14
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем