Историческое достижение: Мбаппе побил рекорд Криштиану Роналду

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе превзошел историческое достижение португальца Криштиану Роналду по числу результативных ударов в рамках групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА. Это произошло благодаря дублю француза в поединке 8-го тура против «Бенфики», который завершился со счетом 2:4.

Теперь в активе Мбаппе значится 13 голов, забитых на общем этапе Лиги чемпионов сезона 2025/2026. Предыдущий рекорд удерживал бывший форвард мадридцев Криштиану Роналду, который в сезоне 2015/2016 отметился 11 точными выстрелами.

Вследствие этого поражения «Реал» переместился на 9-ю строчку в итоговой таблице, что лишило команду возможности выйти в 1/8 финала напрямую. Теперь испанскому гранду предстоит участие в стыковых матчах плей-офф. В то же время «Бенфика», благодаря добытой победе, также обеспечила себе место в следующей стадии турнира.