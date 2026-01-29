ВИДЕО. «Я найду тебя, с*ка!». Легенда футбола пригрозил мошенникам

Бразильский экс-форвард «Интера» Адриано оказался в центре громкого скандала после того, как публично обратился к мошеннику, который обманул его мать на крупную сумму денег.

По словам футболиста, злоумышленник выдавал себя за него в WhatsApp, сообщив, что якобы сменил номер телефона. Таким образом мошеннику удалось убедить мать Адриано, Росильду Рибейро, перевести более 15 тысяч реалов – около 3000 долларов.

Ситуация получила широкий резонанс после появления в соцсетях видео, на котором разъяренный Адриано эмоционально отреагировал на произошедшее. Бывший нападающий не скрывал гнева и выдвинул ультиматум: вернуть деньги в течение 24 часов или готовиться к последствиям.

Адриано подчеркнул, что никто не имеет права вмешиваться в его семью, и заявил, что лично найдет виновного. Видео быстро стало вирусным, а жесткая реакция футбольной легенды вызвала бурное обсуждение в соцсетях.