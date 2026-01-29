Беллингем – о провале Реала от Бенфики: «Отвратительно уступать так»

Хавбек «Реала» Джуд Беллингем поделился мыслями после неудачи в матче против «Бенфики» (2:4), который состоялся в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

«Бесспорно, уступать в подобном стиле просто отвратительно. Мы не были готовы к такому сценарию – теперь предстоит детальный разбор, нужно изучить пропущенные мячи и все события, случившиеся на поле. Честно говоря, даже не нахожу слов. Это было крайне слабое выступление.

Одной из главных причин стало то, что оппонент превзошел нас в интенсивности и агрессии. Соперники оказывались первыми практически в каждом единоборстве за спорные мячи.

Нам не удалось реализовать даже базовые элементы игры, которые обычно являются нашей сильной стороной – к примеру, создание опасных моментов за счет индивидуального мастерства», – заявил Джуд Беллингем.