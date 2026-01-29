Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Беллингем – о провале Реала от Бенфики: «Отвратительно уступать так»
Лига чемпионов
29 января 2026, 04:03 | Обновлено 29 января 2026, 04:04
238
0

Беллингем – о провале Реала от Бенфики: «Отвратительно уступать так»

Хавбек мадридцев поделился мыслями после неудачи

29 января 2026, 04:03 | Обновлено 29 января 2026, 04:04
238
0
Беллингем – о провале Реала от Бенфики: «Отвратительно уступать так»
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек «Реала» Джуд Беллингем поделился мыслями после неудачи в матче против «Бенфики» (2:4), который состоялся в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

«Бесспорно, уступать в подобном стиле просто отвратительно. Мы не были готовы к такому сценарию – теперь предстоит детальный разбор, нужно изучить пропущенные мячи и все события, случившиеся на поле. Честно говоря, даже не нахожу слов. Это было крайне слабое выступление.

Одной из главных причин стало то, что оппонент превзошел нас в интенсивности и агрессии. Соперники оказывались первыми практически в каждом единоборстве за спорные мячи.

Нам не удалось реализовать даже базовые элементы игры, которые обычно являются нашей сильной стороной – к примеру, создание опасных моментов за счет индивидуального мастерства», – заявил Джуд Беллингем.

По теме:
Жребий готовит интригу: Бенфика может снова сыграть с Реалом
Флик признал проблемы Барселоны даже после уверенной победы в матче ЛЧ
Атлетико – Буде-Глимт – 1:2. Сенсация от норвежцев. Видео голов и обзор
Реал Мадрид Джуд Беллингем Лига чемпионов Бенфика Бенфика - Реал
Михаил Олексиенко Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Настоящее сумасшествие на испанском TV из-за гола Трубина
Футбол | 29 января 2026, 03:49 0
ВИДЕО. Настоящее сумасшествие на испанском TV из-за гола Трубина
ВИДЕО. Настоящее сумасшествие на испанском TV из-за гола Трубина

Гол Анатолия Трубина взорвал студию программы El Chiringuito TV

Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Бокс | 28 января 2026, 06:02 6
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»

Британец вспомнил бой против украинца

Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футбол | 28.01.2026, 08:45
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Шок в Мадриде. Буде-Глимт обыграл Атлетико и вышел в плей-офф ЛЧ
Футбол | 28.01.2026, 23:59
Шок в Мадриде. Буде-Глимт обыграл Атлетико и вышел в плей-офф ЛЧ
Шок в Мадриде. Буде-Глимт обыграл Атлетико и вышел в плей-офф ЛЧ
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-оф ЛЧ!
Футбол | 29.01.2026, 00:05
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-оф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-оф ЛЧ!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
27.01.2026, 07:40 15
Футбол
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
27.01.2026, 07:45 1
Бокс
Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
28.01.2026, 09:01 2
Теннис
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
28.01.2026, 00:01
Футзал
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
27.01.2026, 15:36 3
Футбол
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
27.01.2026, 06:42 24
Футбол
Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду
Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду
28.01.2026, 09:54 18
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
27.01.2026, 08:12 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем