Арсенал – Кайрат – 3:2. Чуть не сотворили чудо. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка Лиги чемпионов
В среду, 28 января 2026 года, «Арсенал» принимал «Кайрат» в рамках 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов.
Матч состоялся на стамбульской арене «Эмирейтс Стедиум» и завершился победой хозяев поля – 3:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Казахстанская команда удивила многих фанатов, забив «канонирам» на чужом поле 2 гола.
Лига чемпионов 2025/26. Основной этап, 8-й тур, 28 января
Арсенал – Кайрат – 3:2
Голы: Дьокереш, 3, Хаверц, 15, Мартинелли, 36 – Жоржинью, 7 (пен.), Рикардиньо, 90+3
Видеообзор поединка
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хавбек мадридцев поделился мыслями после неудачи
Матч завершился со счетом 1:2