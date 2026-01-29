Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал – Кайрат – 3:2. Чуть не сотворили чудо. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Арсенал
28.01.2026 22:00 – FT 3 : 2
Кайрат
Лига чемпионов
Арсенал – Кайрат – 3:2. Чуть не сотворили чудо. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка Лиги чемпионов

Арсенал – Кайрат – 3:2. Чуть не сотворили чудо. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 28 января 2026 года, «Арсенал» принимал «Кайрат» в рамках 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов.

Матч состоялся на стамбульской арене «Эмирейтс Стедиум» и завершился победой хозяев поля – 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Казахстанская команда удивила многих фанатов, забив «канонирам» на чужом поле 2 гола.

Лига чемпионов 2025/26. Основной этап, 8-й тур, 28 января
Арсенал – Кайрат – 3:2
Голы: Дьокереш, 3, Хаверц, 15, Мартинелли, 36 – Жоржинью, 7 (пен.), Рикардиньо, 90+3

Видеообзор поединка

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Рикардиньо (Кайрат), асcист Валерий Громыко.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал), асcист Виктор Дьёкереш.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал), асcист Бен Уайт.
7’
ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо (Кайрат).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Арсенал), асcист Каи Хавертц.
Арсенал Лондон Кайрат Алматы Лига чемпионов Габриэл Мартинелли Кай Хаверц Виктор Дьекереш видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
