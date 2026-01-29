В среду, 28 января 2026 года, «Арсенал» принимал «Кайрат» в рамках 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов.

Матч состоялся на стамбульской арене «Эмирейтс Стедиум» и завершился победой хозяев поля – 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Казахстанская команда удивила многих фанатов, забив «канонирам» на чужом поле 2 гола.

Лига чемпионов 2025/26. Основной этап, 8-й тур, 28 января

Арсенал – Кайрат – 3:2

Голы: Дьокереш, 3, Хаверц, 15, Мартинелли, 36 – Жоржинью, 7 (пен.), Рикардиньо, 90+3

Видеообзор поединка