ВИДЕО. Как легенды футбола отреагировали на гол Трубина Реалу

Гол украинского вратаря Анатолия Трубина в ворота мадридского «Реала» стал не только футбольной сенсацией, но и ярким телевизионным моментом. В матче 8-го тура Лиги чемпионов «Бенфика» обыграла «Реал» со счетом 4:2 и вышла в плей-офф турнира.

Кульминацией вечера стал гол Трубина на 90+8-й минуте – украинец поразил ворота соперника ударом головой, окончательно сняв все вопросы о победителе.

Мгновенная реакция на этот момент прозвучала в британской студии Лиги чемпионов на канале TNT Sports. Бывшие звезды футбола – Стивен Джеррард, Джо Коул и Алли Маккойст – не скрывали эмоций, искренне удивляясь и восхищаясь увиденным.

Видео с их реакцией быстро разошлось по соцсетям, собрав более 115 тысяч просмотров.