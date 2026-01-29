ВИДЕО. Как легенды футбола отреагировали на гол Трубина Реалу
Эмоции Джеррарда и Джо Коула на на гол Анатолия Трубина в Лиге чемпионов
Гол украинского вратаря Анатолия Трубина в ворота мадридского «Реала» стал не только футбольной сенсацией, но и ярким телевизионным моментом. В матче 8-го тура Лиги чемпионов «Бенфика» обыграла «Реал» со счетом 4:2 и вышла в плей-офф турнира.
Кульминацией вечера стал гол Трубина на 90+8-й минуте – украинец поразил ворота соперника ударом головой, окончательно сняв все вопросы о победителе.
Мгновенная реакция на этот момент прозвучала в британской студии Лиги чемпионов на канале TNT Sports. Бывшие звезды футбола – Стивен Джеррард, Джо Коул и Алли Маккойст – не скрывали эмоций, искренне удивляясь и восхищаясь увиденным.
Видео с их реакцией быстро разошлось по соцсетям, собрав более 115 тысяч просмотров.
UNBELIEVABLE 🤯— Football on TNT Sports (@footballontnt) January 28, 2026
Steven Gerrard, Joe Cole, Ally McCoist and @msmith850 react to Benfica goalkeeper Anatoliy Trubin’s incredible late goal 🍿 pic.twitter.com/YC7AQtvB0S
