Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как легенды футбола отреагировали на гол Трубина Реалу
Другие новости
29 января 2026, 04:10 |
848
0

ВИДЕО. Как легенды футбола отреагировали на гол Трубина Реалу

Эмоции Джеррарда и Джо Коула на на гол Анатолия Трубина в Лиге чемпионов

29 января 2026, 04:10 |
848
0
ВИДЕО. Как легенды футбола отреагировали на гол Трубина Реалу
X. Стивен Джеррард и Алли Маккойст

Гол украинского вратаря Анатолия Трубина в ворота мадридского «Реала» стал не только футбольной сенсацией, но и ярким телевизионным моментом. В матче 8-го тура Лиги чемпионов «Бенфика» обыграла «Реал» со счетом 4:2 и вышла в плей-офф турнира.

Кульминацией вечера стал гол Трубина на 90+8-й минуте – украинец поразил ворота соперника ударом головой, окончательно сняв все вопросы о победителе.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Мгновенная реакция на этот момент прозвучала в британской студии Лиги чемпионов на канале TNT Sports. Бывшие звезды футбола – Стивен Джеррард, Джо Коул и Алли Маккойст – не скрывали эмоций, искренне удивляясь и восхищаясь увиденным.

Видео с их реакцией быстро разошлось по соцсетям, собрав более 115 тысяч просмотров.

По теме:
Жребий готовит интригу: Бенфика может снова сыграть с Реалом
Флик признал проблемы Барселоны даже после уверенной победы в матче ЛЧ
Атлетико – Буде-Глимт – 1:2. Сенсация от норвежцев. Видео голов и обзор
видео Анатолий Трубин Лига чемпионов lifestyle Бенфика Реал Мадрид
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Футбол | 29 января 2026, 00:13 30
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал

Украинский голкипер вошел в историю, принеся «Орлам» путевку в плей-офф ЛЧ

ПСЖ – Ньюкасл – 1:1. Почему не играл Забарный? Видео голов и обзор матча
Футбол | 29 января 2026, 00:27 4
ПСЖ – Ньюкасл – 1:1. Почему не играл Забарный? Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Ньюкасл – 1:1. Почему не играл Забарный? Видео голов и обзор матча

Французский ПСЖ и английский «Ньюкасл» сыграли вничью в матче восьмого тура Лиги чемпионов

Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футбол | 28.01.2026, 08:45
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Бокс | 28.01.2026, 06:02
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
ВИДЕО. Настоящее сумасшествие на испанском TV из-за гола Трубина
Футбол | 29.01.2026, 03:49
ВИДЕО. Настоящее сумасшествие на испанском TV из-за гола Трубина
ВИДЕО. Настоящее сумасшествие на испанском TV из-за гола Трубина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 117
Теннис
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
27.01.2026, 08:12 6
Теннис
Динамо закрыло вопрос с усилением вратарской позиции
Динамо закрыло вопрос с усилением вратарской позиции
27.01.2026, 14:22 4
Футбол
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
27.01.2026, 10:35
Футбол
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
27.01.2026, 06:42 24
Футбол
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
27.01.2026, 15:36 3
Футбол
Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
28.01.2026, 09:01 2
Теннис
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
27.01.2026, 04:55 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем