Гвардиола признал проблемы даже после выхода Сити в 1/8 финала

Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал успех в матче против «Галатасарая» в рамках 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:0). «Горожане» финишировали на 8-й строчке в таблице, имея в активе 16 очков, что позволило им квалифицироваться в 1/8 финала напрямую.

«Попадание в число восьми лучших было нашей приоритетной задачей, учитывая невероятную плотность результатов. Мы создали множество моментов, чтобы забить больше, но не реализовали их, из-за чего наша судьба зависела от исходов других встреч. Мы намерены провести работу над ошибками и стать сильнее», – отметил тренер.

Об игровом процессе «На мой взгляд, стартовая половина встречи удалась нам значительно лучше, чем вторая. После перерыва команда действовала не самым лучшим образом. Мы продолжаем движение вперед».

О кадровых решениях «Моя тактика зависит от имеющихся исполнителей. Если в моем распоряжении будут классические вингеры и «ложная девятка», возможно, рисунок игры изменится».

О повреждении Жереми Доку «Это серьезный удар для нас. Жереми является ключевым футболистом по многим параметрам. Будем следить за ситуацией».

О результативном ударе Эрлинга Холанда «Я искренне рад за него. Он забил просто фантастический, по-настоящему великолепный гол».

О выступлении Райана Шерки «Для дебютного сезона он демонстрирует невероятный уровень. Его статистические показатели впечатляют. Я очень доволен его хладнокровием и качеством игры», – резюмировал Гвардиола.