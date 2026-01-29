Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола признал проблемы даже после выхода Сити в 1/8 финала
Лига чемпионов
29 января 2026, 05:23 |
299
0

Гвардиола признал проблемы даже после выхода Сити в 1/8 финала

Что сказал Пеп после победы над Галатасараем

29 января 2026, 05:23 |
299
0
Гвардиола признал проблемы даже после выхода Сити в 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал успех в матче против «Галатасарая» в рамках 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:0). «Горожане» финишировали на 8-й строчке в таблице, имея в активе 16 очков, что позволило им квалифицироваться в 1/8 финала напрямую.

«Попадание в число восьми лучших было нашей приоритетной задачей, учитывая невероятную плотность результатов. Мы создали множество моментов, чтобы забить больше, но не реализовали их, из-за чего наша судьба зависела от исходов других встреч. Мы намерены провести работу над ошибками и стать сильнее», – отметил тренер.

Об игровом процессе «На мой взгляд, стартовая половина встречи удалась нам значительно лучше, чем вторая. После перерыва команда действовала не самым лучшим образом. Мы продолжаем движение вперед».

О кадровых решениях «Моя тактика зависит от имеющихся исполнителей. Если в моем распоряжении будут классические вингеры и «ложная девятка», возможно, рисунок игры изменится».

О повреждении Жереми Доку «Это серьезный удар для нас. Жереми является ключевым футболистом по многим параметрам. Будем следить за ситуацией».

О результативном ударе Эрлинга Холанда «Я искренне рад за него. Он забил просто фантастический, по-настоящему великолепный гол».

О выступлении Райана Шерки «Для дебютного сезона он демонстрирует невероятный уровень. Его статистические показатели впечатляют. Я очень доволен его хладнокровием и качеством игры», – резюмировал Гвардиола.

По теме:
Бывший лидер топ-клубов АПЛ готов перебраться в Серию А
Арбелоа объяснил красные карточки игроков Реала: дело не в судействе
Вальверде жестко оценил игру Реала после матча с Бенфикой
Пеп Гвардиола Манчестер Сити Галатасарай Лига чемпионов
Михаил Олексиенко Источник: BBC
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-оф ЛЧ!
Футбол | 29 января 2026, 00:05 48
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-оф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-оф ЛЧ!

Анатолий ударом головой принес орлам победу со счетом 4:2 в фантастическом поединке

Беллингем – о провале Реала от Бенфики: «Отвратительно уступать так»
Футбол | 29 января 2026, 04:03 0
Беллингем – о провале Реала от Бенфики: «Отвратительно уступать так»
Беллингем – о провале Реала от Бенфики: «Отвратительно уступать так»

Хавбек мадридцев поделился мыслями после неудачи

Шок в Мадриде. Буде-Глимт обыграл Атлетико и вышел в плей-офф ЛЧ
Футбол | 28.01.2026, 23:59
Шок в Мадриде. Буде-Глимт обыграл Атлетико и вышел в плей-офф ЛЧ
Шок в Мадриде. Буде-Глимт обыграл Атлетико и вышел в плей-офф ЛЧ
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Биатлон | 28.01.2026, 16:57
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
Футзал | 28.01.2026, 18:30
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
27.01.2026, 08:29 67
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
28.01.2026, 15:35 7
Бокс
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
28.01.2026, 09:22 17
Футбол
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
27.01.2026, 08:42 6
Футбол
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
28.01.2026, 22:11 5
Футзал
Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
28.01.2026, 09:01 2
Теннис
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
27.01.2026, 15:36 3
Футбол
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
27.01.2026, 07:40 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем