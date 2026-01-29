Атлетико Мадрид

В среду, 28 января 2026 года, мадридский «Атлетико» сыграл против «Буде-Глимт» в матче 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов.

Встреча состоялась на стадионе «Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Абсолютно сенсационная победа подарила гостям право на участие в плей-офф Лиги чемпионов 2025/26.

Лига чемпионов 2025/26. Основной этап, 8-й тур, 28 января

Атлетико – Буде-Глимт – 1:2

Голы: Серлот, 15 – Шеволд, 35, Гег, 59

Видеообзор матча