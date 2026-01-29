Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Атлетико – Буде-Глимт – 1:2. Сенсация от норвежцев. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Атлетико Мадрид
28.01.2026 22:00 – FT 1 : 2
Будё-Глимт
Лига чемпионов
29 января 2026, 04:35 |
Атлетико – Буде-Глимт – 1:2. Сенсация от норвежцев. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка Лиги чемпионов

Атлетико – Буде-Глимт – 1:2. Сенсация от норвежцев. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 28 января 2026 года, мадридский «Атлетико» сыграл против «Буде-Глимт» в матче 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов.

Встреча состоялась на стадионе «Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Абсолютно сенсационная победа подарила гостям право на участие в плей-офф Лиги чемпионов 2025/26.

Абсолютно сенсационная победа подарила гостям право на участие в плей-офф Лиги чемпионов 2025/26.

Лига чемпионов 2025/26. Основной этап, 8-й тур, 28 января
Атлетико – Буде-Глимт – 1:2
Голы: Серлот, 15 – Шеволд, 35, Гег, 59

Видеообзор матча

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Каспер Хёг (Будё-Глимт).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Фредрик Шоволд (Будё-Глимт), асcист Фредрик Бьеркан.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Атлетико Мадрид), асcист Давид Ганцко.
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
