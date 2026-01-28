Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шок в Мадриде. Буде-Глимт обыграл Атлетико и вышел в плей-офф ЛЧ
Лига Чемпионов
Атлетико Мадрид
28.01.2026 22:00 – FT 1 : 2
Будё-Глимт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
28 января 2026, 23:59 |
612
4

Шок в Мадриде. Буде-Глимт обыграл Атлетико и вышел в плей-офф ЛЧ

Матч завершился со счетом 1:2

28 января 2026, 23:59 |
612
4 Comments
Шок в Мадриде. Буде-Глимт обыграл Атлетико и вышел в плей-офф ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 28 января 2026 года, состоялся матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «Буде-Глимт».

Игра прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Благодаря этой победе норвежская команда сенсационно завоевала место в плей-офф Лиги чемпионов, финишировав в зоне топ-24. Атлетико также финишировал в топ-24.

Лига чемпионов 2025/26. Основной этап, 8-й тур, 28 января
Атлетико – Буде-Глимт – 1:2
Голы: Серлот, 15 – Шеволд, 35, Гег, 59

По теме:
Трубин стал первым голкипером в истории еврокубков, забившим гол Реалу
Трубин – пятый голкипер в истории с голом в ЛЧ. Кто забивал до украинца?
Трубин вписал свое имя в историю Лиги чемпионов. Впервые за 70 лет!
Атлетико Мадрид Буде-Глимт Лига чемпионов Александер Серлот Каспер Хег
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спортивный юрист оценил перспективы Александра Усика в составе Полесья
Футбол | 28 января 2026, 21:33 1
Спортивный юрист оценил перспективы Александра Усика в составе Полесья
Спортивный юрист оценил перспективы Александра Усика в составе Полесья

Илья Скоропашкин объяснил правовой статус чемпиона мира по боксу и футболиста «волков»

Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Футбол | 28 января 2026, 18:28 52
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям

Обыграйте редакцию и претендуйте на Airpods! Учавствуйте в конкурсе и забирайте фрибеты

Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Бокс | 28.01.2026, 06:02
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Теннис | 28.01.2026, 22:13
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
Теннис | 28.01.2026, 09:10
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dynamo1927
Молодцы! Это с первого раза получилось выйти в плей-офф! Пример для подражания! 
Ответить
+3
pol-55
Ну і класно радий за Бенфіку,дивився таблицю ще до крайнього голу.
Ответить
0
pol-55
І вибили Бенфіку,яка змогла подолати Реал.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
27.01.2026, 08:12 6
Теннис
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
27.01.2026, 07:45 1
Бокс
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 116
Теннис
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
28.01.2026, 08:45 3
Футбол
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
27.01.2026, 07:40 15
Футбол
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
27.01.2026, 04:55 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
28.01.2026, 15:35 7
Бокс
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
27.01.2026, 06:42 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем