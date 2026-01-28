Шок в Мадриде. Буде-Глимт обыграл Атлетико и вышел в плей-офф ЛЧ

В среду, 28 января 2026 года, состоялся матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «Буде-Глимт».

Игра прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Благодаря этой победе норвежская команда сенсационно завоевала место в плей-офф Лиги чемпионов, финишировав в зоне топ-24. Атлетико также финишировал в топ-24.

Лига чемпионов 2025/26. Основной этап, 8-й тур, 28 января

Атлетико – Буде-Глимт – 1:2

Голы: Серлот, 15 – Шеволд, 35, Гег, 59