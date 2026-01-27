Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 14:22 | Обновлено 27 января 2026, 14:41
Динамо закрыло вопрос с усилением вратарской позиции

После возвращения Руслана Нещерета «бело-синие» решили не выходить на трансферный рынок

ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет

Киевское «Динамо» столкнулось с проблемами на тренировочных сборах в Турции из-за травм своих голкиперов. Об этом сообщило ТаТоТаке.

Первый номер «бело-синих» Руслан Нещерет попал в лазарет из-за проблемы с плечом, которая неоднократно проявлялась еще в конце первой части сезона. Его дублер Валентин Моргун не мог тренироваться из-за дискомфорта и боли в области позвоночника.

В итоге главному тренеру киевского клуба Игорю Костюку пришлось доверить место в воротах Вячеславу Суркису и Денису Игнатенко, которые играли в спарринге против «Малишево» (в формате четыре тайма по 30 минут).

Руководство «Динамо» планировало начать поиск еще одного вратаря – рассматривались варианты с украинцами, которые играют и в Европе, и в Премьер-лиге. Однако, последние события заставили «бело-синих» отказаться от своих планов.

Во-первых, в строй вернулся Нещерет, который провел полноценную тренировку в Турции. Кроме того, наблюдается позитивная динамика в вопросе восстановления Моргуна, поэтому «бело-синие» окончательно отказались от идеи с подписанием пятого голкипера.

Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Комментарии 2
Khafre
в динамо є купа своїх високоякісних воротарів,
навіщо їм виходити на трансферний ринок?
kadaad .
Нещерет вратарь! 
