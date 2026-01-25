Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Четыре тайма тотальной доминации. Динамо уничтожило Малишево
Товарищеские матчи
Динамо Киев
25.01.2026 16:00 – FT 8 : 1
Малишево
25 января 2026, 18:37 | Обновлено 25 января 2026, 18:38
703
3

Команда Костюка куражилась над соперниками в любом составе.

ФК Динамо

Отчет о матче ожидайте позже.

Товарищеский матч.

«Динамо» – «Малишево» - 8:1

Голы: Кабаев, 10, 41, Шола, 46, Крейзиу, 72 (авт.), Герыч, 80, Герреро, 107, Осипенко, 110, Пихаленок, 120 (пен.) – Ибиши, 4

«Динамо» (первая половина): Суркис – Вивчаренко, Тиаре, Попов, Караваев – Яцик, Бражко, Шапаренко – Шола, Пономаренко, Кабаев.

«Динамо» (вторая половина): Игнатенко – Вивчаренко (Дубинчак, 73), Михавко, Захарченко (Биловар, 73), Коробов – Михайленко, Пихалонок – Редушко, Буяльский (Осипенко, 91), Волошин – Герыч (Герреро, 91).

«Малишево»: Авдили – Пира, Вития, Крейзиу, Джака – Бррути, Феррати – Диатта, Джилани, Байрактори – Ибиши.

Стадион: «Fanatic Tour Lara Football Center» им. В. Лобановского (Анталья, Турция).

Удары (в створ) – 34 (16) : 5 (3)
Угловые – 17:5
Оффсайды – 9:2

ДИНАМО - МАЛИШЕВО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 13°C

Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы отчеты контрольные матчи УПЛ Малишево
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
AK.228
ДП Малишева 
AlexanderPidor
🤬
AlexanderPidor
🤬
