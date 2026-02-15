Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Овьедо – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Овьедо
15.02.2026 15:00 – 56 1 : 0
Атлетик Бильбао
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
15 февраля 2026, 14:40 | Обновлено 15 февраля 2026, 15:52
12
0

Овьедо – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 15 февраля и начнется в 15:00 по Киеву

15 февраля 2026, 14:40 | Обновлено 15 февраля 2026, 15:52
12
0
Овьедо – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

15 февраля на Нуэво Карлос Тартьере пройдет матч 24-го тура Примеры Испании, в котором Овьедо встретится с Атлетиком.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Овьедо

Команда в свое время достаточно неплохо котировалась, но в итоге чуть не исчезла. Спасшись от банкротства буквально в последний момент, потом максимум получилось подняться из совсем полулюбительского уровня в Сегунду. Там остановились надолго, но в 2024-м году предприняли попытку выйти еще выше. Тогда стыковые матчи проиграли, но, возможно, именно тот опыт и помог со следующей попытки все же победить в плей-офф.

Но на уровне Примеры футболисты не конкурентны, и смена тренера мало чем помогала. Впрочем, периодически получается ставить другим подножки. Так, в своем крайнем поединке удалось обыграть дома Жирону. Это было еще в январе - прошлый тур и матч с Райо Вальекано пропустили из-за погодных условий. Остается только понять, пошел на пользу неожиданный.

Атлетик

Клуб начинал этот сезон не без энтузиазма, и он был вполне обоснован. Ведь перед этим было выиграно кубок Испании в 2024-м, после чего, дойдя в Лиге Европы до полуфинала, в Примере вышли на четвертое место. В итоге даже Нико Уильямс отказался от перехода в Барселону и переподписал контракт.

Но пока что практически все валится из рук. Тут и невыход в плей-офф Лиги чемпионов, и разгром в Суперкубке от Барселоны. И аховое положение в Примере, которое, впрочем, немного исправили, наконец-то победив в прошлом туре - пусть и с новичком-аутсайдером, Леванте. Стоит помнить о Копе дель Рей, последнем турнире, где можно выстрелить. Там вышли в полуфинал, и первый поединок с Реал Сосьедад проиграли, причем дома, пусть и только 0:1.

Статистика личных встреч

Баски выиграли оба крайних официальных матча до долгой паузы, в 2011-м году. И, наконец-то сыграв снова, в ноябре минимально победили новичка - 1:0 в родном Бильбао.

Прогноз

Букмекерские конторы все же верят в успех гостей. Сделаем на них ставку, но применив фору 0 (коэффициент - 1,60 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Овьедо
15 февраля 2026 -
15:00
Атлетик Бильбао
Фора Атлетика (0) 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Сток Сити – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Арсенал – Уиган. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
ФОТО. Девушка Винисиуса раскрыла пикантные детали их первой встречи
Овьедо Атлетик Бильбао Ла Лига - betking Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский клуб, который недавно дал бой Шахтеру, прекратит существование
Футбол | 15 февраля 2026, 07:22 1
Украинский клуб, который недавно дал бой Шахтеру, прекратит существование
Украинский клуб, который недавно дал бой Шахтеру, прекратит существование

«Полесье Ставки» больше не будет функционировать

Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Футбол | 15 февраля 2026, 10:40 22
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы

У Александра Зинченко – подозрение на разрыв крестообразных связок

Карпаты жестко наказали футболиста за то, что он заговорил на русском
Футбол | 15.02.2026, 08:16
Карпаты жестко наказали футболиста за то, что он заговорил на русском
Карпаты жестко наказали футболиста за то, что он заговорил на русском
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Бокс | 15.02.2026, 09:14
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Экс-игрок сборной Украины: «Травма Зинченко добавит головной боли Реброву»
Футбол | 15.02.2026, 14:17
Экс-игрок сборной Украины: «Травма Зинченко добавит головной боли Реброву»
Экс-игрок сборной Украины: «Травма Зинченко добавит головной боли Реброву»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
14.02.2026, 02:44
Бокс
БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
14.02.2026, 05:42
Футбол
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
15.02.2026, 11:18
Бокс
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
14.02.2026, 05:02 5
Футбол
Луис Энрике вынес вердикт Илье Забарному
Луис Энрике вынес вердикт Илье Забарному
14.02.2026, 06:02
Футбол
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
15.02.2026, 08:43 32
Олимпийские игры
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
13.02.2026, 20:01 12
Футбол
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
13.02.2026, 16:59 2
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем