15 февраля на Нуэво Карлос Тартьере пройдет матч 24-го тура Примеры Испании, в котором Овьедо встретится с Атлетиком.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Овьедо

Команда в свое время достаточно неплохо котировалась, но в итоге чуть не исчезла. Спасшись от банкротства буквально в последний момент, потом максимум получилось подняться из совсем полулюбительского уровня в Сегунду. Там остановились надолго, но в 2024-м году предприняли попытку выйти еще выше. Тогда стыковые матчи проиграли, но, возможно, именно тот опыт и помог со следующей попытки все же победить в плей-офф.

Но на уровне Примеры футболисты не конкурентны, и смена тренера мало чем помогала. Впрочем, периодически получается ставить другим подножки. Так, в своем крайнем поединке удалось обыграть дома Жирону. Это было еще в январе - прошлый тур и матч с Райо Вальекано пропустили из-за погодных условий. Остается только понять, пошел на пользу неожиданный.

Атлетик

Клуб начинал этот сезон не без энтузиазма, и он был вполне обоснован. Ведь перед этим было выиграно кубок Испании в 2024-м, после чего, дойдя в Лиге Европы до полуфинала, в Примере вышли на четвертое место. В итоге даже Нико Уильямс отказался от перехода в Барселону и переподписал контракт.

Но пока что практически все валится из рук. Тут и невыход в плей-офф Лиги чемпионов, и разгром в Суперкубке от Барселоны. И аховое положение в Примере, которое, впрочем, немного исправили, наконец-то победив в прошлом туре - пусть и с новичком-аутсайдером, Леванте. Стоит помнить о Копе дель Рей, последнем турнире, где можно выстрелить. Там вышли в полуфинал, и первый поединок с Реал Сосьедад проиграли, причем дома, пусть и только 0:1.

Статистика личных встреч

Баски выиграли оба крайних официальных матча до долгой паузы, в 2011-м году. И, наконец-то сыграв снова, в ноябре минимально победили новичка - 1:0 в родном Бильбао.

Прогноз

Букмекерские конторы все же верят в успех гостей. Сделаем на них ставку, но применив фору 0 (коэффициент - 1,60 по линии БК betking).