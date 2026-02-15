Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сыграет ли Таловеров? Сток и Фулхэм назвали составы на матч Кубка Англии
Англия
15 февраля 2026, 15:33 | Обновлено 15 февраля 2026, 15:38
229
0

Сыграет ли Таловеров? Сток и Фулхэм назвали составы на матч Кубка Англии

Матч 1/16 финала Кубка Англии состоится 15 февраля в 16:00 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Украинский защитник Максим Таловеров выйдет в стартовом составе «Сток Сити» на матч 1/16 финала Кубка Англии, который состоится 15 февраля.

Команды сыграют на стадионе в городе Сток-он-Трент. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча будут доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

В двух предыдущих матчах Таловеров выходил на замену, а в целом на его счету 13 матчей в составе «Сток Сити» во всех турнирах.

Стартовые составы на матч 1/16 финала Кубка Англии «Сток Сити» – «Фулхэм»

По теме:
Салах 15 раз за 2 сезона забивал и ассистировал в одном матче
Сток Сити – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Оксфорд Юнайтед – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Максим Таловеров Кубок Англии по футболу Сток Сити Фулхэм
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
