Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
25 января 2026, 16:41 | Обновлено 25 января 2026, 17:14
Динамо – Малишево. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

Динамо – Малишево. Текстовая трансляция. LIVE
Коллаж Sport.ua

Товарищеский матч.

«Динамо» – «Малишево» - 3:1

Голы: Кабаев, 10, 41, Шола, 46 – Ибиши, 4

«Динамо»: Суркис – Вивчаренко, Тиаре, Попов, Караваев – Яцик, Бражко, Шапаренко – Шола, Пономаренко, Кабаев.

Запасные: Игнатенко, Михавко, Захарченко, Биловар, Коробов, Дубинчак, Манько, Михайленко, Буяльский, Осипенко, Пихаленок, Редушко, Волошин, Герреро, Герич.

«Малишево»: Авдили – Пира, Вития, Крейзиу, Джака – Бррути, Феррати – Диатта, Джилани, Байрактори – Ибиши.

Запасные: Гаши, Зогай, Сопай, Дулай, Рекса, Шала, Годжа, Нафиу, Хетеми, Опех, Ндизея, Де.

Стадион: «Fanatic Tour Lara Football Center» им. В. Лобановского (Анталья, Турция).

В воскресенье, 25-го января, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и косоварский «Малишево». Матч пройдет в Анталье, на поле стадиона «Fanatic Tour Lara Football Center», начало в 16:00.

Второй контрольный поединок команды Игоря Костюка пройдет в формате четырех таймов по 30 минут против соперника из Косово. «Малишево» идет пятой у себя в лиге, почти как «Динамо».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Малишево», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
25 января 2026 -
16:00
Малишево
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
