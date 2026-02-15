Товарищеские матчи, 14 февраля. Динамо выиграло два заключительные встречи
Команды провели контрольные поединки, готовясь к возобновлению чемпионата
14 февраля европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
В этот день спарринги провели многие команды УПЛ.
Киевское Динамо сыграло разными составами два матча и выиграло оба поединка.
Утром Динамо одолело команду Зимбру Кишинев (5:3). Голы: Буяльский, 8, 60, Ярмоленко, 23, Михайленко, 47, Герреро, 84 (пен) – Козловский, 2, Доссо, 25, Василевич, 52.
После обеда Динамо другим составом одержало победу над РФШ Рига (2:0). Голы: Бражко, 61, Пономаренко, 86 (пен).
Житомирское Полесье тоже провело два матча. Сначала волки уступили канадскому Торонто (1:2). Единственным голом за Полесье отметился Максим Брагару.
А затем житомирская команда сыграла вничью с Брно из Чехии (1:1), гол у Полесья отметился Таллес Коста.
Львовский Рух в Словении проиграл команде Олимпия Любляна (1:2). Голы: Иван Денисов, 79 – Бланко, 26, Митровски, 76 (пен).
Команда Кудровка одолела Токтогул из Киргизстана (1:0), который возглавляет Сергей Пучков. Этот спарринг два дня подряд откладывался из-за дождя. Единственный гол забил Антон Демченко на 89-й минуте с пенальти.
В матче команд Первой лиги Буковина Черновцы в гостях разгромила Прикарпатье Ивано-Франковск (5:0). Голы: Тищенко, 14, Подлепенец, 63, Кожушко, 67, Тищенко, 73, Шинкаренко, 90+1.
Товарищеские матчи. 14 февраля 2026
- Колчагуа (Чили) – КД Санта-Круз (Чили) – 1:2
- Дельфин (Эквадор) – ЛДУ Портовьехо (Эквадор) – 1:0
- Макара (Эквадор) – Депортиво Куэнка (Эквадор) – 1:2
- СК Барселона (Эквадор) – Аукас (Эквадор) – 1:0
- Петржалка (Словакия) – Интер Братислава (Словакия) – 1:1
- Пшибрам (Чехия) – Хорезм Ургенч (Узбекистан) – 1:1
- Австрия Клагенфурт (Австрия) – Клагенфурт (Австрия) – 2:2
- Аритма Прага (Чехия) – Колин (Чехия) – 1:2
- Кудровка (Украина) – Токтогул (Кыргызстан) – 1:0
- Белтинци (Словения) – Видем (Словения) – 6:0
- Бенешов (Чехия) – Часлав (Чехия) – 2:1
- Бзенец (Чехия) – Велка Битеш (Чехия) – 2:3
- Ван (Армения) – Гандзасар (Армения) – 0:0
- Гуменне (Словакия) – Прешов U19 (Словакия) – 5:2
- Динамо Киев (Украина) – Зимбру Кишинев (Молдова) – 5:3
- Думбревица (Румыния) – Гирода & Джармата-Вий (Румыния) – 0:2
- Кимпулунг (Румыния) – Унирия Басков (Румыния) – 1:0
- Метеор Прага (Чехия) – Трутнов (Чехия) – 2:3
- Пардубице B (Чехия) – Нове Место-на-Мораве (Чехия) – 1:0
- Погроне (Словакия) – Зволен (Словакия) – 3:2
- Темпо Прага (Чехия) – Горжовице (Чехия) – 4:1
- Турнов (Чехия) – Бенатки (Чехия) – 0:1
- Нератовице (Чехия) – Адмира Прага (Чехия) – 1:1
- Брозани (Чехия) – Дукла Прага B (Чехия) – 3:2
- Вапрус Пярну U21 (Эстония) – Нымме Юнайтед U21 (Эстония) – 3:4
- Висланы Скавина (Польша) – Сандеция Новы С. (Польша) – 1:4
- Сярка Тарнобжег (Польша) – Вислока Дембица (Польша) – 2:3
- Хрудим (Чехия) – Запи (Чехия) – 2:1
- Торонто (Канада) – Полесье Житомир (Украина) – 2:1
- Ванлесе (Дания) – Торнбю (Дания) – 3:2
- Вернье (Швейцария) – Мерен (Швейцария) – 2:3
- Влашим (Чехия) – Кладно (Чехия) – 4:0
- Гиссен (Германия) – Ашхаффенбург (Германия) – 2:3
- ГКС Ястшембе (Польша) – Заглембе Сосновец (Польша) – 2:6
- Границе (Чехия) – Вратимов (Чехия) – 0:5
- Прикарпатье (Украина) – Буковина (Украина) – 0:5
- Донауфельд Вена (Австрия) – Винер Нойдорф (Австрия) – 1:2
- Дьормот (Венгрия) – С. Братислава B (Словакия) – 1:2
- Иглава U19 (Чехия) – Гавличкув Брод (Чехия) – 0:2
- Капошвар (Венгрия) – Пакш II (Венгрия) – 3:1
- Островец-Свентокшиски (Польша) – Зомбки (Польша) – 2:1
- Пайде (Эстония) – Нымме Калью (Эстония) – 2:1
- Пухов (Словакия) – Миява (Словакия) – 1:3
- Томашув Мазовецки (Польша) – Скра (Польша) – 4:0
- Тренчин B (Словакия) – Злин B (Чехия) – 1:5
- Тунари (Румыния) – Academica Bals (Румыния) – 3:0
- Уйпешт II (Венгрия) – Вашаш II (Венгрия) – 0:3
- Харью Лаагри (Эстония) – Рига Маринерс (Латвия) – 4:1
- Хойничанка (Польша) – Картусия Картузи (Польша) – 5:1
- Ческа Липа (Чехия) – Оберлауцитц (Германия) – 8:0
- АСК Фойтсберг (Австрия) – Штурм Грац II (Австрия) – 1:3
- Зелёна Гура (Польша) – Срода (Польша) – 3:2
- Карловы Вары (Чехия) – Кржимице (Чехия) – 0:5
- Рух (Украина) – Олимпия Любляна (Словения) – 1:2
- Бихор (Румыния) – Бая-Маре (Румыния) – 2:1
- Амштеттен (Австрия) – Форвертс Штайр (Австрия) – 6:3
- Белтинци (Словения) – Подвинци (Словения) – 4:0
- ГАИС (Швеция) – Эльфсборг (Швеция) – 2:0
- Эльтерсдорф (Германия) – Аубштадт (Германия) – 1:3
- Еленя Гура (Польша) – Вольбуж (Польша) – 3:0
- Карвина B (Чехия) – Всетин (Чехия) – 2:2
- Карлстад (Швеция) – Шевде (Швеция) – 3:2
- Колбушова Дольна (Польша) – Чарни Поланец (Польша) – 0:2
- Млада Болеслав B (Чехия) – Баник Мост-Соуш (Чехия) – 3:3
- Младост ДГ (Черногория) – Грбаль (Черногория) – 1:1
- Мюнхен 1860 II (Германия) – Бурггаузен (Германия) – 0:4
- Норрбю (Швеция) – Йенчепинг (Швеция) – 1:3
- Польковице (Польша) – Ныса (Польша) – 4:1
- Сленза Вроцлав (Польша) – Ключборк (Польша) – 1:4
- Тетекс (Сев. Македония) – Шкендия Арачиново (Сев. Македония) – 1:4
- Уничов (Чехия) – Словацко B (Чехия) – 3:1
- ФА 2000 (Дания) – Фредерикссунн (Дания) – 1:1
- Фрем (Дания) – Ледеё-Смерум (Дания) – 2:0
- Фремад Амагер (Дания) – Нюкебинг (Дания) – 2:0
- Халадаш (Венгрия) – Лафниц (Австрия) – 3:0
- Хобро (Дания) – Веннсюссель (Дания) – 0:1
- Бренсхей (Дания) – Роскилле (Дания) – 1:2
- Лахден Рейпас (Финляндия) – ПуйУ (Финляндия) – 3:0
- Богемианс 1905 B (Чехия) – Градец-Кралове B (Чехия) – 2:1
- Брно B (Чехия) – Злате Моравце-Врабле (Словакия) – 3:2
- Усти-над-Лабем (Чехия) – Хомутов (Чехия) – 7:1
- Аугсбург II (Германия) – Гросашпах (Германия) – 2:4
- Беласица (Сев. Македония) – Септември Симитли (Болгария) – 0:1
- Варберг (Швеция) – Энгельхольмс (Швеция) – 1:0
- Хельсинборг (Швеция) – Фалькенберг (Швеция) – 1:2
- Глубина (Чехия) – Козловице (Чехия) – 7:1
- Эскильсминне (Швеция) – Лундс (Швеция) – 0:0
- Жальгирис (Литва) – Огре Юнайтед (Латвия) – 2:1
- Иллертиссен (Германия) – Балинген (Германия) – 4:0
- Кызылжар (Казахстан) – Кеге (Дания) – 0:0
- Кожуф Гевгелия (Сев. Македония) – Детонит Плачковица (Сев. Македония) – 1:1
- Майнц II (Германия) – Вальдорф (Германия) – 1:1
- Медзь Легница II (Польша) – Царина Губин (Польша) – 5:2
- Мемминген (Германия) – Гундельфинген (Германия) – 7:0
- Ольденбург (Германия) – Бремер (Германия) – 4:0
- Отвидаберг (Швеция) – Оскархамн (Швеция) – 1:1
- ОФК Петровац (Черногория) – Бокель (Черногория) – 1:0
- Стьердальс-Блинк (Норвегия) – Стриндхейм (Норвегия) – 5:1
- Судува (Литва) – ДФЦ Даугапилс (Латвия) – 5:3
- Сутьеска (Черногория) – Морнар Бар (Черногория) – 2:2
- Треллеборг (Швеция) – АБ Копенгаген (Дания) – 0:1
- Тролльхеттан (Швеция) – Уддеволд (Швеция) – 1:7
- Трюгг/Ладе (Норвегия) – Рана (Норвегия) – 2:3
- Фильцинг (Германия) – Шальдинг-Хайнинг (Германия) – 2:0
- Холленбах (Германия) – Гайльбронн (Германия) – 1:1
- Юнайтед Нордик (Швеция) – Ханинге (Швеция) – 5:0
- Карлберг (Швеция) – Ефле (Швеция) – 3:2
- Перт Редстар (Австралия) – Стерлинг Маседония (Австралия) – 0:1
- Ариана (Швеция) – Хесслехольм ИФ (Швеция) – 1:2
- Донау Клагенфурт (Австрия) – КАК 1909 (Австрия) – 6:0
- Курессаре (Эстония) – Калев Таллинн (Эстония) – 2:0
- Младост Ждралови (Хорватия) – Драговоляц (Хорватия) – 2:2
- Сотра (Норвегия) – Люсеклостер (Норвегия) – 1:0
- Кристианстад (Швеция) – Сельвесборгс (Швеция) – 4:0
- Айнтрахт Т. (Германия) – Штайнбах Хайгер (Германия) – 2:0
- Аустрия Зальцбург (Австрия) – Куфштайн (Австрия) – 5:1
- Браге (Швеция) – Карлстад (Швеция) – 1:0
- Броммапойкарна (Швеция) – Сандвикенс (Швеция) – 1:0
- Бухбах (Германия) – Кирханшеринг (Германия) – 1:3
- Вестерос (Швеция) – Дегерфорс (Швеция) – 0:1
- Винер Виктория (Австрия) – Пама (Австрия) – 2:0
- Винербергер (Австрия) – Бизамберг (Австрия) – 5:0
- Хеккен (Швеция) – Эргрюте (Швеция) – 2:0
- Жетису Талдыкорган (Казахстан) – Мешахте Ткибули (Грузия) – 4:2
- Зандгаузен (Германия) – Гройтер Фюрт II (Германия) – 4:0
- Кальмар (Швеция) – Норрчепинг (Швеция) – 1:3
- Конске (Польша) – Напшуд Енджеюв (Польша) – 4:1
- Лагольмс (Швеция) – Хальмстад U19 (Швеция) – 2:2
- Легия II (Польша) – Завиша (Польша) – 2:1
- Леобен (Австрия) – Трайбах (Австрия) – 1:2
- Леренског (Норвегия) – Кьелсос (Норвегия) – 1:2
- Мьельбю (Швеция) – Эстерс (Швеция) – 3:2
- Мангейм (Германия) – Фрайберг (Германия) – 6:4
- Мурас Юнайтед (Киргизстан) – Гагра (Грузия) – 4:4
- Неготино (Сев. Македония) – Брегальница Штип (Сев. Македония) – 1:9
- Нойзидль (Австрия) – Андaу (Австрия) – 5:0
- Нотодден (Норвегия) – Эрн (Норвегия) – 1:1
- Порс (Норвегия) – Мьондален (Норвегия) – 1:0
- Ред Стар Пенцинг (Австрия) – Маннсворт (Австрия) – 1:0
- Тюркюджю Мюнхен (Германия) – Пипинсрид (Германия) – 1:5
- Фирст Вена (Австрия) – Бавария II (Германия) – 2:2
- Хомбург (Германия) – Балингер (Германия) – 3:2
- Фремад Амагер (Дания) – Суннбю (Дания) – 1:1
- Хойничанка (Польша) – Свиноуйсьце (Польша) – 4:0
- Швабмюнхен (Германия) – Швабен Аугсбург (Германия) – 1:4
- Штадельн (Германия) – Эрланген (Германия) – 1:3
- Байройт (Германия) – Ансбах 09 (Германия) – 2:0
- Умео (Швеция) – Эстерсунд (Швеция) – 1:1
- Баунаталь (Германия) – Кассель (Германия) – 0:5
- Легота-под-Втачником (Словакия) – Л. Микулаш (Словакия) – 2:3
- Пайерн (Швейцария) – Мартиньи (Швейцария) – 2:2
- Шльонск Вроцлав II (Польша) – Краковия II (Польша) – 4:4
- Штутг. Киккерс (Германия) – Нюрнберг II (Германия) – 4:4
- Вайден (Германия) – Виктория Пльзень B (Чехия) – 0:1
- Гаймштеттен (Германия) – Бурггаузен (Германия) – 1:3
- Динамо Киев (Украина) – РФШ (Латвия) – 2:0
- Кладно (Чехия) – Теплице B (Чехия) – 3:0
- Лиферинг (Австрия) – Чешске Будейовице (Чехия) – 3:2
- Островец-Свентокшиски (Польша) – Свит (Польша) – 0:1
- Флора (Эстония) – Левадия (Эстония) – 1:0
- Шевде (Швеция) – Тидахольмс (Швеция) – 6:2
- Юргорден (Швеция) – Волеренга (Норвегия) – 2:1
- Шенинген (Германия) – Любек (Германия) – 2:3
- Брно (Чехия) – Полесьея Житомир (Украина) – 1:1
- Гостоунь (Чехия) – Витковице (Чехия) – 2:2
- Ерв (Норвегия) – Халден (Норвегия) – 4:2
- Корона Кельце II (Польша) – Напшуд Енджеюв (Польша) – 4:1
- Стокгольм Интернационале (Швеция) – Фарста (Швеция) – 6:1
- Талса (США) – Сан-Антонио (США) – 0:0
- Шяуляй ФА (Литва) – Елгава (Латвия) – 1:0
- Гетеборг (Швеция) – Стабек (Норвегия) – 4:2
- Эльва (Эстония) – Смильтене (Латвия) – 2:1
- Хонка (Финляндия) – ХИФК (Финляндия) – 4:1
- Гляйсдорф (Австрия) – Фаворитнер (Австрия) – 1:1
- Мосс (Норвегия) – Фолло (Норвегия) – 6:1
- Атланта Юнайтед (США) – Даллас (США) – 0:0
- Нью-Ингленд Революшн (США) – Хартфорд Атлетик (США) – 6:1
- Хьюстон Динамо (США) – Нью-Йорк Ред Буллс (США) – 3:2
- Нымме Юнайтед (Эстония) – Таллинн (Эстония) – 3:0
- Спортинг Канзас-Сити (США) – Остин (США) – 2:0
- Чикаго Файр (США) – Портленд Тимберс (США) – 3:4
- Шарлотт (США) – Миннесота Юнайтед (США) – 2:1
- Нэшвилл СК (США) – Лексингтон (США) – 1:2
- Финикс Райзинг (США) – Лас-Вегас Лайтс (США) – 0:1
- Сан-Хосе Эртквейкс (США) – Нью-Йорк Сити (США) – 2:0
Видео матчей
