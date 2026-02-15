Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
15 февраля 2026, 15:23
Товарищеские матчи, 14 февраля. Динамо выиграло два заключительные встречи

Команды провели контрольные поединки, готовясь к возобновлению чемпионата

Товарищеские матчи, 14 февраля. Динамо выиграло два заключительные встречи
ФК Динамо Кмев

14 февраля европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провели многие команды УПЛ.

Киевское Динамо сыграло разными составами два матча и выиграло оба поединка.

Утром Динамо одолело команду Зимбру Кишинев (5:3). Голы: Буяльский, 8, 60, Ярмоленко, 23, Михайленко, 47, Герреро, 84 (пен) – Козловский, 2, Доссо, 25, Василевич, 52.

После обеда Динамо другим составом одержало победу над РФШ Рига (2:0). Голы: Бражко, 61, Пономаренко, 86 (пен).

Житомирское Полесье тоже провело два матча. Сначала волки уступили канадскому Торонто (1:2). Единственным голом за Полесье отметился Максим Брагару.

А затем житомирская команда сыграла вничью с Брно из Чехии (1:1), гол у Полесья отметился Таллес Коста.

Львовский Рух в Словении проиграл команде Олимпия Любляна (1:2). Голы: Иван Денисов, 79 – Бланко, 26, Митровски, 76 (пен).

Команда Кудровка одолела Токтогул из Киргизстана (1:0), который возглавляет Сергей Пучков. Этот спарринг два дня подряд откладывался из-за дождя. Единственный гол забил Антон Демченко на 89-й минуте с пенальти.

В матче команд Первой лиги Буковина Черновцы в гостях разгромила Прикарпатье Ивано-Франковск (5:0). Голы: Тищенко, 14, Подлепенец, 63, Кожушко, 67, Тищенко, 73, Шинкаренко, 90+1.

Товарищеские матчи. 14 февраля 2026

  • Колчагуа (Чили) – КД Санта-Круз (Чили) – 1:2
  • Дельфин (Эквадор) – ЛДУ Портовьехо (Эквадор) – 1:0
  • Макара (Эквадор) – Депортиво Куэнка (Эквадор) – 1:2
  • СК Барселона (Эквадор) – Аукас (Эквадор) – 1:0
  • Петржалка (Словакия) – Интер Братислава (Словакия) – 1:1
  • Пшибрам (Чехия) – Хорезм Ургенч (Узбекистан) – 1:1
  • Австрия Клагенфурт (Австрия) – Клагенфурт (Австрия) – 2:2
  • Аритма Прага (Чехия) – Колин (Чехия) – 1:2
  • Кудровка (Украина) – Токтогул (Кыргызстан) – 1:0
  • Белтинци (Словения) – Видем (Словения) – 6:0
  • Бенешов (Чехия) – Часлав (Чехия) – 2:1
  • Бзенец (Чехия) – Велка Битеш (Чехия) – 2:3
  • Ван (Армения) – Гандзасар (Армения) – 0:0
  • Гуменне (Словакия) – Прешов U19 (Словакия) – 5:2
  • Динамо Киев (Украина) – Зимбру Кишинев (Молдова) – 5:3
  • Думбревица (Румыния) – Гирода & Джармата-Вий (Румыния) – 0:2
  • Кимпулунг (Румыния) – Унирия Басков (Румыния) – 1:0
  • Метеор Прага (Чехия) – Трутнов (Чехия) – 2:3
  • Пардубице B (Чехия) – Нове Место-на-Мораве (Чехия) – 1:0
  • Погроне (Словакия) – Зволен (Словакия) – 3:2
  • Темпо Прага (Чехия) – Горжовице (Чехия) – 4:1
  • Турнов (Чехия) – Бенатки (Чехия) – 0:1
  • Нератовице (Чехия) – Адмира Прага (Чехия) – 1:1
  • Брозани (Чехия) – Дукла Прага B (Чехия) – 3:2
  • Вапрус Пярну U21 (Эстония) – Нымме Юнайтед U21 (Эстония) – 3:4
  • Висланы Скавина (Польша) – Сандеция Новы С. (Польша) – 1:4
  • Сярка Тарнобжег (Польша) – Вислока Дембица (Польша) – 2:3
  • Хрудим (Чехия) – Запи (Чехия) – 2:1
  • Торонто (Канада) – Полесье Житомир (Украина) – 2:1
  • Ванлесе (Дания) – Торнбю (Дания) – 3:2
  • Вернье (Швейцария) – Мерен (Швейцария) – 2:3
  • Влашим (Чехия) – Кладно (Чехия) – 4:0
  • Гиссен (Германия) – Ашхаффенбург (Германия) – 2:3
  • ГКС Ястшембе (Польша) – Заглембе Сосновец (Польша) – 2:6
  • Границе (Чехия) – Вратимов (Чехия) – 0:5
  • Прикарпатье (Украина) – Буковина (Украина) – 0:5
  • Донауфельд Вена (Австрия) – Винер Нойдорф (Австрия) – 1:2
  • Дьормот (Венгрия) – С. Братислава B (Словакия) – 1:2
  • Иглава U19 (Чехия) – Гавличкув Брод (Чехия) – 0:2
  • Капошвар (Венгрия) – Пакш II (Венгрия) – 3:1
  • Островец-Свентокшиски (Польша) – Зомбки (Польша) – 2:1
  • Пайде (Эстония) – Нымме Калью (Эстония) – 2:1
  • Пухов (Словакия) – Миява (Словакия) – 1:3
  • Томашув Мазовецки (Польша) – Скра (Польша) – 4:0
  • Тренчин B (Словакия) – Злин B (Чехия) – 1:5
  • Тунари (Румыния) – Academica Bals (Румыния) – 3:0
  • Уйпешт II (Венгрия) – Вашаш II (Венгрия) – 0:3
  • Харью Лаагри (Эстония) – Рига Маринерс (Латвия) – 4:1
  • Хойничанка (Польша) – Картусия Картузи (Польша) – 5:1
  • Ческа Липа (Чехия) – Оберлауцитц (Германия) – 8:0
  • АСК Фойтсберг (Австрия) – Штурм Грац II (Австрия) – 1:3
  • Зелёна Гура (Польша) – Срода (Польша) – 3:2
  • Карловы Вары (Чехия) – Кржимице (Чехия) – 0:5
  • Рух (Украина) – Олимпия Любляна (Словения) – 1:2
  • Бихор (Румыния) – Бая-Маре (Румыния) – 2:1
  • Амштеттен (Австрия) – Форвертс Штайр (Австрия) – 6:3
  • Белтинци (Словения) – Подвинци (Словения) – 4:0
  • ГАИС (Швеция) – Эльфсборг (Швеция) – 2:0
  • Эльтерсдорф (Германия) – Аубштадт (Германия) – 1:3
  • Еленя Гура (Польша) – Вольбуж (Польша) – 3:0
  • Карвина B (Чехия) – Всетин (Чехия) – 2:2
  • Карлстад (Швеция) – Шевде (Швеция) – 3:2
  • Колбушова Дольна (Польша) – Чарни Поланец (Польша) – 0:2
  • Млада Болеслав B (Чехия) – Баник Мост-Соуш (Чехия) – 3:3
  • Младост ДГ (Черногория) – Грбаль (Черногория) – 1:1
  • Мюнхен 1860 II (Германия) – Бурггаузен (Германия) – 0:4
  • Норрбю (Швеция) – Йенчепинг (Швеция) – 1:3
  • Польковице (Польша) – Ныса (Польша) – 4:1
  • Сленза Вроцлав (Польша) – Ключборк (Польша) – 1:4
  • Тетекс (Сев. Македония) – Шкендия Арачиново (Сев. Македония) – 1:4
  • Уничов (Чехия) – Словацко B (Чехия) – 3:1
  • ФА 2000 (Дания) – Фредерикссунн (Дания) – 1:1
  • Фрем (Дания) – Ледеё-Смерум (Дания) – 2:0
  • Фремад Амагер (Дания) – Нюкебинг (Дания) – 2:0
  • Халадаш (Венгрия) – Лафниц (Австрия) – 3:0
  • Хобро (Дания) – Веннсюссель (Дания) – 0:1
  • Бренсхей (Дания) – Роскилле (Дания) – 1:2
  • Лахден Рейпас (Финляндия) – ПуйУ (Финляндия) – 3:0
  • Богемианс 1905 B (Чехия) – Градец-Кралове B (Чехия) – 2:1
  • Брно B (Чехия) – Злате Моравце-Врабле (Словакия) – 3:2
  • Усти-над-Лабем (Чехия) – Хомутов (Чехия) – 7:1
  • Аугсбург II (Германия) – Гросашпах (Германия) – 2:4
  • Беласица (Сев. Македония) – Септември Симитли (Болгария) – 0:1
  • Варберг (Швеция) – Энгельхольмс (Швеция) – 1:0
  • Хельсинборг (Швеция) – Фалькенберг (Швеция) – 1:2
  • Глубина (Чехия) – Козловице (Чехия) – 7:1
  • Эскильсминне (Швеция) – Лундс (Швеция) – 0:0
  • Жальгирис (Литва) – Огре Юнайтед (Латвия) – 2:1
  • Иллертиссен (Германия) – Балинген (Германия) – 4:0
  • Кызылжар (Казахстан) – Кеге (Дания) – 0:0
  • Кожуф Гевгелия (Сев. Македония) – Детонит Плачковица (Сев. Македония) – 1:1
  • Майнц II (Германия) – Вальдорф (Германия) – 1:1
  • Медзь Легница II (Польша) – Царина Губин (Польша) – 5:2
  • Мемминген (Германия) – Гундельфинген (Германия) – 7:0
  • Ольденбург (Германия) – Бремер (Германия) – 4:0
  • Отвидаберг (Швеция) – Оскархамн (Швеция) – 1:1
  • ОФК Петровац (Черногория) – Бокель (Черногория) – 1:0
  • Стьердальс-Блинк (Норвегия) – Стриндхейм (Норвегия) – 5:1
  • Судува (Литва) – ДФЦ Даугапилс (Латвия) – 5:3
  • Сутьеска (Черногория) – Морнар Бар (Черногория) – 2:2
  • Треллеборг (Швеция) – АБ Копенгаген (Дания) – 0:1
  • Тролльхеттан (Швеция) – Уддеволд (Швеция) – 1:7
  • Трюгг/Ладе (Норвегия) – Рана (Норвегия) – 2:3
  • Фильцинг (Германия) – Шальдинг-Хайнинг (Германия) – 2:0
  • Холленбах (Германия) – Гайльбронн (Германия) – 1:1
  • Юнайтед Нордик (Швеция) – Ханинге (Швеция) – 5:0
  • Карлберг (Швеция) – Ефле (Швеция) – 3:2
  • Перт Редстар (Австралия) – Стерлинг Маседония (Австралия) – 0:1
  • Ариана (Швеция) – Хесслехольм ИФ (Швеция) – 1:2
  • Донау Клагенфурт (Австрия) – КАК 1909 (Австрия) – 6:0
  • Курессаре (Эстония) – Калев Таллинн (Эстония) – 2:0
  • Младост Ждралови (Хорватия) – Драговоляц (Хорватия) – 2:2
  • Сотра (Норвегия) – Люсеклостер (Норвегия) – 1:0
  • Кристианстад (Швеция) – Сельвесборгс (Швеция) – 4:0
  • Айнтрахт Т. (Германия) – Штайнбах Хайгер (Германия) – 2:0
  • Аустрия Зальцбург (Австрия) – Куфштайн (Австрия) – 5:1
  • Браге (Швеция) – Карлстад (Швеция) – 1:0
  • Броммапойкарна (Швеция) – Сандвикенс (Швеция) – 1:0
  • Бухбах (Германия) – Кирханшеринг (Германия) – 1:3
  • Вестерос (Швеция) – Дегерфорс (Швеция) – 0:1
  • Винер Виктория (Австрия) – Пама (Австрия) – 2:0
  • Винербергер (Австрия) – Бизамберг (Австрия) – 5:0
  • Хеккен (Швеция) – Эргрюте (Швеция) – 2:0
  • Жетису Талдыкорган (Казахстан) – Мешахте Ткибули (Грузия) – 4:2
  • Зандгаузен (Германия) – Гройтер Фюрт II (Германия) – 4:0
  • Кальмар (Швеция) – Норрчепинг (Швеция) – 1:3
  • Конске (Польша) – Напшуд Енджеюв (Польша) – 4:1
  • Лагольмс (Швеция) – Хальмстад U19 (Швеция) – 2:2
  • Легия II (Польша) – Завиша (Польша) – 2:1
  • Леобен (Австрия) – Трайбах (Австрия) – 1:2
  • Леренског (Норвегия) – Кьелсос (Норвегия) – 1:2
  • Мьельбю (Швеция) – Эстерс (Швеция) – 3:2
  • Мангейм (Германия) – Фрайберг (Германия) – 6:4
  • Мурас Юнайтед (Киргизстан) – Гагра (Грузия) – 4:4
  • Неготино (Сев. Македония) – Брегальница Штип (Сев. Македония) – 1:9
  • Нойзидль (Австрия) – Андaу (Австрия) – 5:0
  • Нотодден (Норвегия) – Эрн (Норвегия) – 1:1
  • Порс (Норвегия) – Мьондален (Норвегия) – 1:0
  • Ред Стар Пенцинг (Австрия) – Маннсворт (Австрия) – 1:0
  • Тюркюджю Мюнхен (Германия) – Пипинсрид (Германия) – 1:5
  • Фирст Вена (Австрия) – Бавария II (Германия) – 2:2
  • Хомбург (Германия) – Балингер (Германия) – 3:2
  • Фремад Амагер (Дания) – Суннбю (Дания) – 1:1
  • Хойничанка (Польша) – Свиноуйсьце (Польша) – 4:0
  • Швабмюнхен (Германия) – Швабен Аугсбург (Германия) – 1:4
  • Штадельн (Германия) – Эрланген (Германия) – 1:3
  • Байройт (Германия) – Ансбах 09 (Германия) – 2:0
  • Умео (Швеция) – Эстерсунд (Швеция) – 1:1
  • Баунаталь (Германия) – Кассель (Германия) – 0:5
  • Легота-под-Втачником (Словакия) – Л. Микулаш (Словакия) – 2:3
  • Пайерн (Швейцария) – Мартиньи (Швейцария) – 2:2
  • Шльонск Вроцлав II (Польша) – Краковия II (Польша) – 4:4
  • Штутг. Киккерс (Германия) – Нюрнберг II (Германия) – 4:4
  • Вайден (Германия) – Виктория Пльзень B (Чехия) – 0:1
  • Гаймштеттен (Германия) – Бурггаузен (Германия) – 1:3
  • Динамо Киев (Украина) – РФШ (Латвия) – 2:0
  • Кладно (Чехия) – Теплице B (Чехия) – 3:0
  • Лиферинг (Австрия) – Чешске Будейовице (Чехия) – 3:2
  • Островец-Свентокшиски (Польша) – Свит (Польша) – 0:1
  • Флора (Эстония) – Левадия (Эстония) – 1:0
  • Шевде (Швеция) – Тидахольмс (Швеция) – 6:2
  • Юргорден (Швеция) – Волеренга (Норвегия) – 2:1
  • Шенинген (Германия) – Любек (Германия) – 2:3
  • Брно (Чехия) – Полесьея Житомир (Украина) – 1:1
  • Гостоунь (Чехия) – Витковице (Чехия) – 2:2
  • Ерв (Норвегия) – Халден (Норвегия) – 4:2
  • Корона Кельце II (Польша) – Напшуд Енджеюв (Польша) – 4:1
  • Стокгольм Интернационале (Швеция) – Фарста (Швеция) – 6:1
  • Талса (США) – Сан-Антонио (США) – 0:0
  • Шяуляй ФА (Литва) – Елгава (Латвия) – 1:0
  • Гетеборг (Швеция) – Стабек (Норвегия) – 4:2
  • Эльва (Эстония) – Смильтене (Латвия) – 2:1
  • Хонка (Финляндия) – ХИФК (Финляндия) – 4:1
  • Гляйсдорф (Австрия) – Фаворитнер (Австрия) – 1:1
  • Мосс (Норвегия) – Фолло (Норвегия) – 6:1
  • Атланта Юнайтед (США) – Даллас (США) – 0:0
  • Нью-Ингленд Революшн (США) – Хартфорд Атлетик (США) – 6:1
  • Хьюстон Динамо (США) – Нью-Йорк Ред Буллс (США) – 3:2
  • Нымме Юнайтед (Эстония) – Таллинн (Эстония) – 3:0
  • Спортинг Канзас-Сити (США) – Остин (США) – 2:0
  • Чикаго Файр (США) – Портленд Тимберс (США) – 3:4
  • Шарлотт (США) – Миннесота Юнайтед (США) – 2:1
  • Нэшвилл СК (США) – Лексингтон (США) – 1:2
  • Финикс Райзинг (США) – Лас-Вегас Лайтс (США) – 0:1
  • Сан-Хосе Эртквейкс (США) – Нью-Йорк Сити (США) – 2:0

Видео матчей

По теме:
СК Полтава – Буковина – 0:1. Обыграли клуб УПЛ. Видео гола и обзор матча
Металлист 1925 – Мольде – 1:0. Забили перед перерывом. Видео гола и обзор
Эпицентр – Пахтакор – 2:0. Победа на сборах. Видео голов и обзор матча
товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Динамо Киев РФШ Рига Зимбру Кишинев Полесье Житомир Торонто (MLS) Кудровка Токтогул Рух Львов Олимпия Любляна Прикарпатье Ивано-Франковск Буковина Черновцы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
