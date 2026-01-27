В Британии сообщили о позиции Челси в допинговом деле Мудрика
Лондонский клуб решил хранить молчание, продолжая изучать все детали отстранения украинца
Лондонский «Челси» решил никак не комментировать допинговое дело вингера сборной Украины Михаила Мудрика, который с декабря 2024 года отстранен от футбола из-за обвинений в употреблении запрещенных веществ.
«Главный тренер Лиам Росеньор планирует поговорить с вингером и предложить ему поддержку, но настаивает на том, что время для разговора должно быть тщательно продумано, чтобы он был позитивным и конструктивным для будущего Мудрика в клубе.
Такой подход отражает более широкую стратегию «Челси», который до сих пор пытается разобраться в сложных юридических и спортивных последствиях продолжающегося антидопингового дела.
На данном этапе клуб хранит молчание и не намерен комментировать любую информацию из уважения к процессу и потому, что вердикт Футбольной ассоциации Англии еще не вынесен.
Несмотря на отсутствие игровой практики, Мудрик продолжает поддерживать себя в хорошей физической форме и сосредоточен на тренировках вне основного состава «Челси».
Он занимается индивидуально с личным тренером, чтобы поддерживать свою физическую форму во время вынужденного перерыва в играх, хотя в настоящее время ему запрещено пользоваться тренировочными базами клуба», – сообщили в Британии.
