Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Британии сообщили о позиции Челси в допинговом деле Мудрика
Англия
27 января 2026, 13:22 |
1972
3

В Британии сообщили о позиции Челси в допинговом деле Мудрика

Лондонский клуб решил хранить молчание, продолжая изучать все детали отстранения украинца

27 января 2026, 13:22 |
1972
3 Comments
В Британии сообщили о позиции Челси в допинговом деле Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» решил никак не комментировать допинговое дело вингера сборной Украины Михаила Мудрика, который с декабря 2024 года отстранен от футбола из-за обвинений в употреблении запрещенных веществ.

«Главный тренер Лиам Росеньор планирует поговорить с вингером и предложить ему поддержку, но настаивает на том, что время для разговора должно быть тщательно продумано, чтобы он был позитивным и конструктивным для будущего Мудрика в клубе.

Такой подход отражает более широкую стратегию «Челси», который до сих пор пытается разобраться в сложных юридических и спортивных последствиях продолжающегося антидопингового дела.

На данном этапе клуб хранит молчание и не намерен комментировать любую информацию из уважения к процессу и потому, что вердикт Футбольной ассоциации Англии еще не вынесен.

Несмотря на отсутствие игровой практики, Мудрик продолжает поддерживать себя в хорошей физической форме и сосредоточен на тренировках вне основного состава «Челси».

Он занимается индивидуально с личным тренером, чтобы поддерживать свою физическую форму во время вынужденного перерыва в играх, хотя в настоящее время ему запрещено пользоваться тренировочными базами клуба», – сообщили в Британии.

По теме:
Пустые футболки. Почему Челси уже несколько лет без титульного спонсора
Эвертон – Лидс – 1:1. Полный матч Миколенко. Видео голов и обзор
Росеньор прокомментировал слухи, что Палмер хочет покинуть Челси
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик Лиам Росеньор допинг дисквалификация
Николай Тытюк Источник
Оцените материал
(32)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Теннис | 27 января 2026, 05:55 0
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open

Ива Йович не сумела навязать борьбу прошлогодней финалистке мейджора Арине Соболенко

ВИДЕО. «Идите поспите». Зверев обматерил отца и брата в матче на Aus Open
Теннис | 27 января 2026, 09:28 6
ВИДЕО. «Идите поспите». Зверев обматерил отца и брата в матче на Aus Open
ВИДЕО. «Идите поспите». Зверев обматерил отца и брата в матче на Aus Open

27 января Александр переиграл Лернера Тьена в четвертьфинале мейджора в Мельбурне

Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
Футбол | 26.01.2026, 18:24
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Футбол | 27.01.2026, 08:29
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Названы первые соперники донецкого Шахтера на сборах в Турции
Футбол | 27.01.2026, 13:57
Названы первые соперники донецкого Шахтера на сборах в Турции
Названы первые соперники донецкого Шахтера на сборах в Турции
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vazazh
На баьі тренується? Бо постійно в скандалах з авто.
Ответить
0
AndiM
Про обдовбаних - або добре,або нічого
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
25.01.2026, 21:55
Футзал
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
27.01.2026, 07:40 13
Футбол
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
26.01.2026, 09:18 23
Футбол
Кличко обратился за помощью и получил ответ
Кличко обратился за помощью и получил ответ
26.01.2026, 04:42
Бокс
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
26.01.2026, 08:08 55
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 35
Футбол
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
26.01.2026, 23:40 1
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем