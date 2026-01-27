Василий БАРАНОВ: «Не все выдерживают полный матч»

«Кудровка» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. Команда провела спарринг с датским клубом «Фредерисия» и потерпела поражение со счетом 1:2.

За пару минут до конца матча между футболистами произошел конфликт. Поединок решили не продолжать, чтобы не накалять страсти. Своими впечатлениями о спарринге поделился тренер «Кудровки» Василий Баранов.

– Обидно, что проиграли. В первом тайме играли больше против мяча, но у нас были хорошие переходы в атаку. И первый гол удалось забить как раз в этой фазе игры. Но дальше у нас тоже были хорошие подходы, но не хватало в завершающей стадии. Соперник – боевая, крепкая команда, они играют на мяче, но в стыках против них действовать непросто. Под эту игру у нас были нагрузки, и это немного досадно. Не все выдерживают полный матч. Кто-то выдерживает 60 минут, кто-то вышел на замену во втором тайме.

– Какие факторы могли помочь «Кудровке» избежать поражения?

– Во втором тайме где-то ноги наших футболистов подсели, было тяжело. Но характер показывали, были моменты у нашей команды. К сожалению, пропустили со стандарта, никто не закрыл дальнюю стойку. Это очень досадная ошибка. Не понравилось то, что мы повелись на провокацию соперника. И тренер соперников решил забрать свою команду и таким образом завершить поединок досрочно. У нас были моменты, и возможно, нам не хватило нескольких моментов, 2-3 минут, чтобы доиграть. Это для меня диковато, не ожидал этого. Так что остается определенный осадок.