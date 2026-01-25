Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
25 января 2026, 13:05 | Обновлено 25 января 2026, 14:04
Гранд связался с окружением Алонсо. Тренер готов вернуться к работе

Хаби Алонсо может возглавить «Ливерпуль»

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Испанский специалист Хаби Алонсо может стать главным тренером «Ливерпуля». Об этом сообщает AS.

По информации источника, английский гранд связался с окружением 43-летнего специалиста и дал понять, что хочет видеть его в клубе. Хаби Алонсо готов вернуться к работе, но при этом не намерен соглашаться на первое же предложение.

Сейчас пост главного тренера «красных» занимает Арне Слот. Под его управлением английский клуб не знает побед в последних пяти турах Английской премьер-лиги.

Последним место работы Алонсо был мадридский «Реал», который он покинул после финала Суперкубка Испании, в котором «сливочные» уступили «Барселоне».

Ранее сообщалось о том, что Робертсон может перебраться в «Тоттенхэм».

Даниил Кирияка Источник: AS
