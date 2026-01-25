Гранд связался с окружением Алонсо. Тренер готов вернуться к работе
Хаби Алонсо может возглавить «Ливерпуль»
Испанский специалист Хаби Алонсо может стать главным тренером «Ливерпуля». Об этом сообщает AS.
По информации источника, английский гранд связался с окружением 43-летнего специалиста и дал понять, что хочет видеть его в клубе. Хаби Алонсо готов вернуться к работе, но при этом не намерен соглашаться на первое же предложение.
Сейчас пост главного тренера «красных» занимает Арне Слот. Под его управлением английский клуб не знает побед в последних пяти турах Английской премьер-лиги.
Последним место работы Алонсо был мадридский «Реал», который он покинул после финала Суперкубка Испании, в котором «сливочные» уступили «Барселоне».
Ранее сообщалось о том, что Робертсон может перебраться в «Тоттенхэм».
