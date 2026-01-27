Украина. Премьер лига27 января 2026, 13:57 | Обновлено 27 января 2026, 14:05
527
5
Названы первые соперники донецкого Шахтера на сборах в Турции
Горняки сыграют против черногорского Петроваца и узбекистанского Нефтчи Фергана
Стали известны соперники донецкого «Шахтера» в первых спаррингах на учебно-тренировочных сборах в Турции.
3 февраля «Шахтер» проведет контрольный матч с ОФК «Петровац» (Черногория). Игра состоится в Анталье, спарринг начнется в 16:00 по киевскому времени.
5 февраля «оранжево-черные» сыграют с «Нефтчи» Фергана (Узбекистан). Начало поединка – в 16:00.
Трансляция всех товарищеских матчей «оранжево-черных» на сборах будет доступна на YouTube-канале «Шахтера».
Комментарии 6
Солидно
Дуже добре
К сожалению, достойных соперников сейчас трудно найти...
Чёрногория - 55 место рейтинг УЕФА, даже Косово 36
2 ответа
