Названы первые соперники донецкого Шахтера на сборах в Турции

Стали известны соперники донецкого «Шахтера» в первых спаррингах на учебно-тренировочных сборах в Турции.

3 февраля «Шахтер» проведет контрольный матч с ОФК «Петровац» (Черногория). Игра состоится в Анталье, спарринг начнется в 16:00 по киевскому времени.

5 февраля «оранжево-черные» сыграют с «Нефтчи» Фергана (Узбекистан). Начало поединка – в 16:00.

Трансляция всех товарищеских матчей «оранжево-черных» на сборах будет доступна на YouTube-канале «Шахтера».