Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Названы первые соперники донецкого Шахтера на сборах в Турции
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 13:57 | Обновлено 27 января 2026, 14:05
527
5

Названы первые соперники донецкого Шахтера на сборах в Турции

Горняки сыграют против черногорского Петроваца и узбекистанского Нефтчи Фергана

ФК Шахтер

Стали известны соперники донецкого «Шахтера» в первых спаррингах на учебно-тренировочных сборах в Турции.

3 февраля «Шахтер» проведет контрольный матч с ОФК «Петровац» (Черногория). Игра состоится в Анталье, спарринг начнется в 16:00 по киевскому времени.

5 февраля «оранжево-черные» сыграют с «Нефтчи» Фергана (Узбекистан). Начало поединка – в 16:00.

Трансляция всех товарищеских матчей «оранжево-черных» на сборах будет доступна на YouTube-канале «Шахтера».

По теме:
Сыграл 15 минут. Полесье с Усиком в составе победило Ванкувер Уайткэпс
Четвертьфиналист Кубка Украины подписал пятого зимнего новичка
ФОТО. Визит Ярмоленко. Динамо U-19 ведет подготовку к матчу ЮЛУ с Атлетико
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Нефтчи Фергана Петровац
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
AK.228
Солидно 
Ответить
+1
Отаман
Дуже добре 
Ответить
0
Фанькин кот
К сожалению, достойных соперников сейчас трудно найти...
Ответить
0
Dynamo1927
Чёрногория  - 55 место рейтинг УЕФА,  даже Косово 36
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
