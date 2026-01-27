Свитолина после выхода в полуфинал Aus Open вернется в топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 12) вернется в топ-10 рейтинга WTA.

В режиме «лайв» Элина поднялась на 10-е место. В ее активе сейчас 3205 очков после выход в полуфинал Australian Open 2026.

В случае выхода в финал Свитолина прибавит еще 520 баллов и с 3725 пунктами окажется на девятой позиции. Если же Элина сумеет выиграть трофей Открытого чемпионата Австралии, то наберет 4425 (восьмая строчка).

Свитолина впервые с октября 2021 года окажется в первой десятке мирового рейтинга. Ее личным рекордом является третье место (сентябрь 2017).

27 января Элина разгромила третью ракетку мира Коко Гауфф в четвертьфинале Australian Open со счетом 6:1, 6:2.

Топ-10 рейтинга WTA в LIVE