Свитолина после выхода в полуфинал Aus Open вернется в топ-10 рейтинга WTA

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
27 января 2026, 11:21 | Обновлено 27 января 2026, 11:28
Элина разгромила Коко Гауфф в четвертьфинальном поединке мейджора в Мельбурне

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 12) вернется в топ-10 рейтинга WTA.

В режиме «лайв» Элина поднялась на 10-е место. В ее активе сейчас 3205 очков после выход в полуфинал Australian Open 2026.

В случае выхода в финал Свитолина прибавит еще 520 баллов и с 3725 пунктами окажется на девятой позиции. Если же Элина сумеет выиграть трофей Открытого чемпионата Австралии, то наберет 4425 (восьмая строчка).

Свитолина впервые с октября 2021 года окажется в первой десятке мирового рейтинга. Ее личным рекордом является третье место (сентябрь 2017).

27 января Элина разгромила третью ракетку мира Коко Гауфф в четвертьфинале Australian Open со счетом 6:1, 6:2.

Топ-10 рейтинга WTA в LIVE

Элина Свитолина Australian Open 2026 Коко Гауфф рейтинг WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
andr62
З поверненням, Елю
Стюард #11
Свиню, свиню ще завалити треба... 
VITASS
Пацан сказав, пацан зробив..неймовірно. вітаємо  Еля з поверненням до еліти. І вірю що це ще не межа
