Украина. Премьер лига
27 января 2026, 11:49 |
В Карпатах пояснили, зачем пригласили испанского коуча: «Для нас это важно»

Андрей Русол высказался по поводу назначения испанского специалиста Франсиско Фернандеса

ФК Карпаты. Андрей Русол

Генеральный директор Карпат Андрей Русол высказался по поводу назначения испанского специалиста Франсиско Фернандеса главным тренером львовян.

«Из нескольких вариантов, которые у нас были, он комплексно подходит под профайл тренера, который мы хотим видеть. Сегодня мы находимся в состоянии войны. И очень непросто пригласить тренера из-за границы (а мы хотели видеть тренера из-за границы) для того, чтобы он приехал и согласился работать здесь.

«Это системный тренер с очень хорошим тренировочным процессом. Для нас это очень важно. Это тренер с опытом работы с молодыми игроками. И тренер, готовый много работать с молодежью и улучшать эту молодежь. Поэтому выбор пал на него», – сказал Русол.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Карпаты занимают 9 место турнирной таблицы, имея в своем активе 19 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Андрей Русол Фран Фернандес Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
