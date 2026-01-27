В Карпатах пояснили, зачем пригласили испанского коуча: «Для нас это важно»

Генеральный директор Карпат Андрей Русол высказался по поводу назначения испанского специалиста Франсиско Фернандеса главным тренером львовян.

«Из нескольких вариантов, которые у нас были, он комплексно подходит под профайл тренера, который мы хотим видеть. Сегодня мы находимся в состоянии войны. И очень непросто пригласить тренера из-за границы (а мы хотели видеть тренера из-за границы) для того, чтобы он приехал и согласился работать здесь.

«Это системный тренер с очень хорошим тренировочным процессом. Для нас это очень важно. Это тренер с опытом работы с молодыми игроками. И тренер, готовый много работать с молодежью и улучшать эту молодежь. Поэтому выбор пал на него», – сказал Русол.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Карпаты занимают 9 место турнирной таблицы, имея в своем активе 19 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.