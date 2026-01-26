Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
ВИДЕО. Накануне четвертьфинала Aus Open 2026: как Свитолина играла с Гауфф?

Элина трижды встречалась с Коко и одержала только одну победу – 5 лет назад в Мельбурне

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

27 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 12) проведет четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии 2026 против третьей ракетки мира Коко Гауфф из США.

Ранее Свитолина и Гауфф трижды встречались друг с другом. Счет в очных противостояниях 2:1 в пользу 21-летней американки.

Единственную победу Свитолина одержала в 2021 году в матче второго раунда Australian Open. Тогда Элина добралась до 1/8 финала, где уступила Джессике Пегуле.

Свитолина проиграла Гауфф дважды в 2024 году. В январе теннисистки сошлись в финале соревнований WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия), где украинка после первого взятого сета на тай-брейке отдала две последующие партии.

Следующий матч Элина и Коко провели в 1/16 финала US Open 2026. Свитолина также выиграла первый сет, но не сумела навязать борьбу во втором и третьем.

Свитолина и Гауфф начнут поединок 1/4 финала Australian Open 2026 27 января ориентировочно в 10:00 по Киеву на Rod Laver Arena.

11.02.2021. 1/32 финала Aus Open: Коко Гауфф – Элина Свитолина – 4:6, 3:6

07.01.2024. Финал WTA 250 в Окленде: Коко Гауфф – Элина Свитолина – 6:7 (4:7), 6:3, 6:3

30.08.2024. 1/16 финала US Open: Элина Свитолина – Коко Гауфф – 6:3, 3:6, 3:6

Видеозапись полного матча

Элина Свитолина Коко Гауфф Australian Open 2026 теннисные видеообзоры видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
