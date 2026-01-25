Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Легенда Реала шокировал всех своей закаленностью
25 января 2026, 23:07
Серхио Рамос пошел против холода: кадры, которые взорвали соцсети

Instagram. Серхио Рамос

Серхио Рамос поделился в Instagram свежим постом, который мгновенно привлек внимание болельщиков.

Бывший капитан «Реала» показал процесс закаливания: без футболки, в шортах и гетрах он сидит в снегу как на шезлонге на заснеженной террасе.

Подпись к публикации выполнена в фирменном, иронично-брутальном стиле Рамоса: «Snow wasn’t as soft as I thought» («Снег оказался не таким мягким, как я думал»). Именно эта фраза стала главным триггером для бурной реакции в комментариях.

Подписчики не сдерживали эмоций: ленту заполонили шутки, эмодзи с огнем и сердцами, а также комментарии в духе «снег сдался раньше него». Некоторые фанаты отметили, что кадры выглядят как сцена из мотивационного фильма или рекламы силы характера.

Даже вне футбольного поля Серхио Рамос продолжает поддерживать образ воина – человека, для которого холод, дискомфорт и пределы возможного остаются лишь вызовом.

Максим Лапченко Источник: Instagram
