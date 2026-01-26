Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Готовы выделить 60 млн евро. Украинский игрок может перейти к чемпионам
Турция
26 января 2026, 23:09
Готовы выделить 60 млн евро. Украинский игрок может перейти к чемпионам

«Галатасарай» размышляет над трансфером Батагова

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

По информации турецких СМИ, «Галатасарай» включил в трансферный список не только Криста Улаи, но и украинского защитника Арсения Батагова. Сумма предложения за обоих игроков якобы составляет около 60 млн евро.

Комментатор A Spor Реха Капсал отметил, что «Галатасарай» активно интересуется Батаговым. Параллельно Англия делает значительные предложения за украинца, и ожидается, что трансфер на этой неделе может окончательно решиться.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавка.

Галатасарай трансферы Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Арсений Батагов
Дмитрий Олийченко Источник: Taka Gazetesi
