Готовы выделить 60 млн евро. Украинский игрок может перейти к чемпионам

По информации турецких СМИ, «Галатасарай» включил в трансферный список не только Криста Улаи, но и украинского защитника Арсения Батагова. Сумма предложения за обоих игроков якобы составляет около 60 млн евро.

Комментатор A Spor Реха Капсал отметил, что «Галатасарай» активно интересуется Батаговым. Параллельно Англия делает значительные предложения за украинца, и ожидается, что трансфер на этой неделе может окончательно решиться.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавка.