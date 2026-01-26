ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с арендованным легионером

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
26 января 2026, 19:23 | Обновлено 26 января 2026, 19:24
Хосе Флорес покинул криворожский клуб

ФК Кривбасс. Хосе Флорес

Криворожский «Кривбасс» официально объявил об уходе боливийского полузащитника Хосе Флореса.

Отмечается, что клуб решил не продлевать сотрудничество с 22-летним футболистом, который выступал в Кривом Роге на правах годовой аренды с правом выкупа – игрок возвращается в расположение боливийского «Стронгест» Ла-Пас.

Хосе защищал красно-белые цвета с августа 2025 года. В первой части сезона 2025/2026 он сыграл за криворожцев 2 официальных матча: 1 в Украинской Премьер-лиге и 1 в Кубке Украины.

Ранее «Кривбасс» официально подписал Джозефа Джонса.

трансферы аренда игрока чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Стронгест трансферы УПЛ чемпионат Боливии по футболу Хосе Флорес
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
