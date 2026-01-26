Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона подписала еще одного игрока. Фабрицио Романо подтвердил
Испания
26 января 2026, 19:12 |
1197
0

Барселона подписала еще одного игрока. Фабрицио Романо подтвердил

Каталонский гранд усилит Патрисио Пацифико

26 января 2026, 19:12 |
1197
0
Барселона подписала еще одного игрока. Фабрицио Романо подтвердил
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрисио Пацифико

Уругвайский защитник Патрисио Пацифико перейдет из «Дефенсор Спортинг» в «Барселону». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, испанский гранд согласовал переход 19-летнего футболиста. Он не сразу присоединится к основной команде, а сначала будет выступать за молодежку.

Формат сделки – аренда с опцией выкупа за 1,8 миллиона евро, которая активируется при выполнении определенных условий.

В прошедшем сезоне на счету Патрисио Пацифико 44 матча во всех турнирах на клубном уровне и два забитых мяча.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» подписала нападающего.

По теме:
В Европе намерены подписать украинского форварда. Игрок хочет трансфера
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с арендованным легионером
ОФИЦИАЛЬНО. Челси усилился защитником из дортмундской Боруссии
трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Уругвая по футболу Барселона Дефенсор Спортинг
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
Футбол | 26 января 2026, 07:32 0
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами

Яремчук рассказал, как находился в тюрьме в Польше

МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
Футбол | 26 января 2026, 07:44 0
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»

Наставник каталонского клуба – о приобретении Марк-Андре тер Штегена и уходе Ливаковича

ОФИЦИАЛЬНО. Известен состав делегации сборной Украины на зимнюю Олимпиаду
Олимпийские игры | 26.01.2026, 18:36
ОФИЦИАЛЬНО. Известен состав делегации сборной Украины на зимнюю Олимпиаду
ОФИЦИАЛЬНО. Известен состав делегации сборной Украины на зимнюю Олимпиаду
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Футбол | 26.01.2026, 09:18
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Реброву посоветовали вызвать в сборную футболиста из третьего дивизиона
Футбол | 26.01.2026, 20:04
Реброву посоветовали вызвать в сборную футболиста из третьего дивизиона
Реброву посоветовали вызвать в сборную футболиста из третьего дивизиона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рыбалка назвал причину, почему начал бить Милевского по лицу
Рыбалка назвал причину, почему начал бить Милевского по лицу
24.01.2026, 21:35 9
Футбол
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
26.01.2026, 07:02 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 31
Футбол
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
25.01.2026, 07:41 30
Футбол
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
25.01.2026, 13:35 93
Теннис
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
25.01.2026, 11:01 9
Теннис
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
25.01.2026, 11:56 33
Другие виды
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
25.01.2026, 18:01 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем