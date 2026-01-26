Барселона подписала еще одного игрока. Фабрицио Романо подтвердил
Каталонский гранд усилит Патрисио Пацифико
Уругвайский защитник Патрисио Пацифико перейдет из «Дефенсор Спортинг» в «Барселону». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, испанский гранд согласовал переход 19-летнего футболиста. Он не сразу присоединится к основной команде, а сначала будет выступать за молодежку.
Формат сделки – аренда с опцией выкупа за 1,8 миллиона евро, которая активируется при выполнении определенных условий.
В прошедшем сезоне на счету Патрисио Пацифико 44 матча во всех турнирах на клубном уровне и два забитых мяча.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» подписала нападающего.
🚨🔵🔴 Barcelona agree deal to sign Uruguayan 19 year old left back Patricio Pacifico from Defensor Sporting, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2026
Loan deal with €1.8m buy option clause plus add-ons, could become mandatory under certain conditions. 🇺🇾
Pacifico will start joining Barça B. pic.twitter.com/uekfZGtnKi
