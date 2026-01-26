В Европе намерены подписать украинского форварда. Игрок хочет трансфера
Денис Устименко может покинуть «Оболонь»
Украинский нападающий «Оболони» Денис Устименко может сменить клуб. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, 26-летним футболистом интересуются клубы из чемпионата Польши. Сам Устименко хочет попробовать свои силы за границей.
В текущем сезоне Денис Устименко провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться четырьмя забитыми мячами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что Александр Жовтенко стал игроком «Оболони».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игроку удался очередной классный дальний удар
Судьба путёвки в плей-офф решится в очной встрече с Чехией
А на фронт він не хоче, нє?