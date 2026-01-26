Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
26 января 2026, 19:44 | Обновлено 26 января 2026, 20:00
В Европе намерены подписать украинского форварда. Игрок хочет трансфера

Денис Устименко может покинуть «Оболонь»

ФК Оболонь. Денис Устименко

Украинский нападающий «Оболони» Денис Устименко может сменить клуб. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 26-летним футболистом интересуются клубы из чемпионата Польши. Сам Устименко хочет попробовать свои силы за границей.

В текущем сезоне Денис Устименко провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться четырьмя забитыми мячами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что Александр Жовтенко стал игроком «Оболони».

Даниил Кирияка Источник: Инсайды от Пасичныка
