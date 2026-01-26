Эллас Верона

В понедельник, 26 января, состоится поединок 22-го тура чемпионата Италии между «Вероной» и «Удинезе». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Верона

Достаточно сложно проходит текущий сезон для команды. За 21 тур Серии А «мастифы» смогли набрать лишь 14 зачетных пунктов, которые пока позволяют им занимать 19-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние до безопасной зоны пока не заоблачное – всего 4 очка.

Из Кубка Италии «Верона» вылетела на стадии 1/16 финала от «Венеции».

Удинезе

Не слишком уверенный сезон проводит и «Удинезе». За 21 матч чемпионата Италии команде удалось набрать 26 баллов, благодаря которым она пока находится на 10-й строчке. От зоны вылета клуб оторвался на 9 баллов.

В Кубке Италии команда вылетела на стадии 1/8 финала от «Ювентуса».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами преимущество имеет «Верона». На балансе команды 2 победы, а еще 3 матча завершились вничью.

Интересные факты

Только в 1/5 последних очных матчей между клубами было забито более 2 голов.

Безвыигрышная серия «Вероны» продолжается уже 6 матчей подряд.

«Удинезе» забил всего 22 гола в текущем сезоне чемпионата – 2-й худший результат среди всех команд топ-10.

Прогноз

Игры команд в текущем сезоне не слишком богаты голами, именно поэтому я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.5.