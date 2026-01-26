Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верона – Удинезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Эллас Верона
26.01.2026 21:45 - : -
Удинезе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
26 января 2026, 12:25 |
49
0

Верона – Удинезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 26 января в 21:45 по Киеву

26 января 2026, 12:25 |
49
0
Верона – Удинезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 26 января, состоится поединок 22-го тура чемпионата Италии между «Вероной» и «Удинезе». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Верона

Достаточно сложно проходит текущий сезон для команды. За 21 тур Серии А «мастифы» смогли набрать лишь 14 зачетных пунктов, которые пока позволяют им занимать 19-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние до безопасной зоны пока не заоблачное – всего 4 очка.

Из Кубка Италии «Верона» вылетела на стадии 1/16 финала от «Венеции».

Удинезе

Не слишком уверенный сезон проводит и «Удинезе». За 21 матч чемпионата Италии команде удалось набрать 26 баллов, благодаря которым она пока находится на 10-й строчке. От зоны вылета клуб оторвался на 9 баллов.

В Кубке Италии команда вылетела на стадии 1/8 финала от «Ювентуса».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами преимущество имеет «Верона». На балансе команды 2 победы, а еще 3 матча завершились вничью.

Интересные факты

  • Только в 1/5 последних очных матчей между клубами было забито более 2 голов.
  • Безвыигрышная серия «Вероны» продолжается уже 6 матчей подряд.
  • «Удинезе» забил всего 22 гола в текущем сезоне чемпионата – 2-й худший результат среди всех команд топ-10.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.99 для Вероны и 2.84 для Удинезе. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Игры команд в текущем сезоне не слишком богаты голами, именно поэтому я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.5.

Прогноз Sport.ua
Эллас Верона
26 января 2026 -
21:45
Удинезе
Тотал меньше 2.5 1.50 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Жирона – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Порту – Жил Висенте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Эвертон – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Верона Удинезе Серия A прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гол Малиновского, 8 мячей Динамо, продлен Шапаренко, успех Элины, футзал ЧЕ
Футбол | 26 января 2026, 11:51 0
Гол Малиновского, 8 мячей Динамо, продлен Шапаренко, успех Элины, футзал ЧЕ
Гол Малиновского, 8 мячей Динамо, продлен Шапаренко, успех Элины, футзал ЧЕ

Главные новости за 25 января на Sport.ua

Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Футбол | 26 января 2026, 08:33 11
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»

Леонид Емец – о ситуации с Михайличенко

Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Футбол | 26.01.2026, 09:18
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Суркис подготовил для Динамо горячую новость
Футбол | 25.01.2026, 17:09
Суркис подготовил для Динамо горячую новость
Суркис подготовил для Динамо горячую новость
АОНИШИКИ: «Не мог поверить, что этот день наступит так быстро»
Другие виды | 25.01.2026, 15:16
АОНИШИКИ: «Не мог поверить, что этот день наступит так быстро»
АОНИШИКИ: «Не мог поверить, что этот день наступит так быстро»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
25.01.2026, 21:55
Футзал
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
24.01.2026, 15:22 6
Биатлон
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу попросить прощения у этих людей»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу попросить прощения у этих людей»
24.01.2026, 08:36 1
Футбол
Рыбалка назвал причину, почему начал бить Милевского по лицу
Рыбалка назвал причину, почему начал бить Милевского по лицу
24.01.2026, 21:35 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 28
Футбол
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
25.01.2026, 11:01 9
Теннис
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
24.01.2026, 09:06 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем