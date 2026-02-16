Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал – Уиган – 4:0. Разгромили за один тайм. Видео голов и обзор матча
Кубок Англии
Арсенал
15.02.2026 18:30 – FT 4 : 0
Уиган
16 февраля 2026, 02:54 | Обновлено 16 февраля 2026, 02:56
Арсенал – Уиган – 4:0. Разгромили за один тайм. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Кубка Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 февраля, состоялся поединок 1/16 финала Кубка Англии: «Арсенал» – «Уиган».

«Канониры» не испытали проблем на домашней арене «Эмирейтс» и решительно разобрались с соперником.

Фанаты «Арсенала» насладились победой со счетом 4:0, а сам «Арсенал» прошел дальше в турнире.

Все четыре мяча в матче были забиты в течение 16 минут первого тайма.

Кубок Англии. 1/16 финала, 15 февраля

«Арсенал» – «Уиган» – 4:0

Голы: Мадуэке, 11, Мартинелли, 18, Хант, 23 (автогол), Жезус, 27

Видео голов и обзор матча:

События матча

27’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал), асcист Кристиан Норгаард.
23’
ГОЛ ! Автогол забил Джек Хант (Уиган).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал), асcист Эберечи Эзе.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквунонсо Мадуэке (Арсенал), асcист Эберечи Эзе.
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
