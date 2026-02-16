В воскресенье, 15 февраля, состоялся поединок 1/16 финала Кубка Англии: «Арсенал» – «Уиган».

«Канониры» не испытали проблем на домашней арене «Эмирейтс» и решительно разобрались с соперником.

Фанаты «Арсенала» насладились победой со счетом 4:0, а сам «Арсенал» прошел дальше в турнире.

Все четыре мяча в матче были забиты в течение 16 минут первого тайма.

Кубок Англии. 1/16 финала, 15 февраля

«Арсенал» – «Уиган» – 4:0

Голы: Мадуэке, 11, Мартинелли, 18, Хант, 23 (автогол), Жезус, 27

Видео голов и обзор матча: