Кубок Англии16 февраля 2026, 02:54 | Обновлено 16 февраля 2026, 02:56
30
0
Арсенал – Уиган – 4:0. Разгромили за один тайм. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Кубка Англии
В воскресенье, 15 февраля, состоялся поединок 1/16 финала Кубка Англии: «Арсенал» – «Уиган».
«Канониры» не испытали проблем на домашней арене «Эмирейтс» и решительно разобрались с соперником.
Фанаты «Арсенала» насладились победой со счетом 4:0, а сам «Арсенал» прошел дальше в турнире.
Все четыре мяча в матче были забиты в течение 16 минут первого тайма.
Кубок Англии. 1/16 финала, 15 февраля
«Арсенал» – «Уиган» – 4:0
Голы: Мадуэке, 11, Мартинелли, 18, Хант, 23 (автогол), Жезус, 27
Видео голов и обзор матча:
События матча
27’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал), асcист Кристиан Норгаард.
23’
ГОЛ ! Автогол забил Джек Хант (Уиган).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал), асcист Эберечи Эзе.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквунонсо Мадуэке (Арсенал), асcист Эберечи Эзе.
