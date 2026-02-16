Катастрофа Атлетико: Симеоне честно оценил провал против Райо Вальекано

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал крупное поражение своих подопечных в поединке 24-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» (0:3).

«Соперник превзошел нас во всем, у нас практически не было голевых ситуаций. Проблема не в самоотдаче или уровне интенсивности. Мы продемонстрировали плохую игру, в то время как оппонент действовал гораздо эффективнее, что и вылилось в их преимущество.

Нам не хватало качественного выхода в атаку и точности в финальной стадии передач. Они заслуженно оказались сильнее», – цитирует слова Симеоне издание Marca.