Катастрофа Атлетико: Симеоне честно оценил провал против Райо Вальекано
Тренер матрасников прокомментировал разгромное поражение своих подопечных
Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал крупное поражение своих подопечных в поединке 24-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» (0:3).
«Соперник превзошел нас во всем, у нас практически не было голевых ситуаций. Проблема не в самоотдаче или уровне интенсивности. Мы продемонстрировали плохую игру, в то время как оппонент действовал гораздо эффективнее, что и вылилось в их преимущество.
Нам не хватало качественного выхода в атаку и точности в финальной стадии передач. Они заслуженно оказались сильнее», – цитирует слова Симеоне издание Marca.
По итогам 24 проведенных туров чемпионата Испании «Атлетико» имеет в своем активе 45 очков и удерживает третью позицию в таблице. «Райо Вальекано» набрал 25 баллов в 23 встречах и находится на 17-й строчке.
