Испания16 февраля 2026, 03:16
13
0
С ассистом Антони. Бетис обыграл Мальорку
Матч завершился со счетом 2:1
16 февраля 2026, 03:16
13
0
В воскресенье, 15 февраля 2026 года, состоялся матч 24-го тура Ла Лиги между «Майорка» и «Бетис».
Игра прошла на стадионе Эстади Майорка Сон Моикс в Пальма-де-Майорка и завершилась победой гостевой команды со счетом 2:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ассист на решающий гол «Бетиса» отдал звездный вингер Антони.
Ла Лига 2025/26. 24-й тур, 15 февраля
Майорка – Бетис – 1:2
Голы: Мурики, 66 – Эззалзули, 18, Бакамбу, 45+2
Леванте – Валенсия – 0:2
Голы: Рамазани, 64, Садик, 85
Удаление: Арриага, 90+5 (Леванте)
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Ведат Мурики (Мальорка), асcист Серхи Дардер.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Седрик Бакамбу (Бетис), асcист Антони.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Абдессамад Эззалзули (Бетис).
