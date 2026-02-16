Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С ассистом Антони. Бетис обыграл Мальорку
Чемпионат Испании
Мальорка
15.02.2026 22:00 – FT 1 : 2
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
16 февраля 2026, 03:16 | Обновлено 16 февраля 2026, 03:17
13
0

С ассистом Антони. Бетис обыграл Мальорку

Матч завершился со счетом 2:1

16 февраля 2026, 03:16 | Обновлено 16 февраля 2026, 03:17
13
0
С ассистом Антони. Бетис обыграл Мальорку
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 февраля 2026 года, состоялся матч 24-го тура Ла Лиги между «Майорка» и «Бетис».

Игра прошла на стадионе Эстади Майорка Сон Моикс в Пальма-де-Майорка и завершилась победой гостевой команды со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ассист на решающий гол «Бетиса» отдал звездный вингер Антони.

Ла Лига 2025/26. 24-й тур, 15 февраля

Майорка – Бетис – 1:2
Голы: Мурики, 66 – Эззалзули, 18, Бакамбу, 45+2

Леванте – Валенсия – 0:2
Голы: Рамазани, 64, Садик, 85
Удаление: Арриага, 90+5 (Леванте)

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Ведат Мурики (Мальорка), асcист Серхи Дардер.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Седрик Бакамбу (Бетис), асcист Антони.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Абдессамад Эззалзули (Бетис).
По теме:
Катастрофа Атлетико: Симеоне честно оценил провал против Райо Вальекано
Арсенал – Уиган – 4:0. Разгромили за один тайм. Видео голов и обзор матча
Винисиус раскрыл секреты своего питания и признался в слабостях
Антони (Матеус дос Сантос) Мальорка Бетис Ла Лига чемпионат Испании по футболу Абде Эззалзули Седрик Бакамбу Ведат Мурики видео голов и обзор удаление (красная карточка) Ларжи Рамазани Умар Садик
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Бокс | 15 февраля 2026, 11:18 1
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума

Дон Чарльз выделил Итауму

Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Олимпийские игры | 15 февраля 2026, 08:43 33
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии

Украинцу угрожал министр Дегтярев

Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Бокс | 15.02.2026, 09:14
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Лион – Ницца – 2:0. Дебют Роман Яремчука во Франции. Видео голов и обзор
Футбол | 16.02.2026, 01:10
Лион – Ницца – 2:0. Дебют Роман Яремчука во Франции. Видео голов и обзор
Лион – Ницца – 2:0. Дебют Роман Яремчука во Франции. Видео голов и обзор
ВСУ ликвидировали футболиста-предателя, который играл за молодежку U-21
Футбол | 15.02.2026, 17:56
ВСУ ликвидировали футболиста-предателя, который играл за молодежку U-21
ВСУ ликвидировали футболиста-предателя, который играл за молодежку U-21
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Один из самых звездных боксеров хочет боя с Усиком. Александр принял вызов
Один из самых звездных боксеров хочет боя с Усиком. Александр принял вызов
14.02.2026, 07:32 3
Бокс
Легенда Динамо и обладатель ЗМ разорвал отношения с дочерью и внуками
Легенда Динамо и обладатель ЗМ разорвал отношения с дочерью и внуками
14.02.2026, 22:36 6
Футбол
ОИ-2026. Победный спурт. Определена золотая медалистка спринта
ОИ-2026. Победный спурт. Определена золотая медалистка спринта
14.02.2026, 16:41 23
Олимпийские игры
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
15.02.2026, 10:40 25
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
14.02.2026, 09:22
Футбол
Бывшего футболиста Динамо и сборной Украины пригласили в Баварию
Бывшего футболиста Динамо и сборной Украины пригласили в Баварию
14.02.2026, 04:22 1
Футбол
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
14.02.2026, 05:02 6
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
14.02.2026, 02:44
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем