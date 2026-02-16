С ассистом Антони. Бетис обыграл Мальорку

В воскресенье, 15 февраля 2026 года, состоялся матч 24-го тура Ла Лиги между «Майорка» и «Бетис».

Игра прошла на стадионе Эстади Майорка Сон Моикс в Пальма-де-Майорка и завершилась победой гостевой команды со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ассист на решающий гол «Бетиса» отдал звездный вингер Антони.

Ла Лига 2025/26. 24-й тур, 15 февраля

Майорка – Бетис – 1:2

Голы: Мурики, 66 – Эззалзули, 18, Бакамбу, 45+2

Леванте – Валенсия – 0:2

Голы: Рамазани, 64, Садик, 85

Удаление: Арриага, 90+5 (Леванте)