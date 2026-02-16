Ярмоленко признался, стоит ли его ждать в сборной Украины
Вингер не исключает варианта возвращения в команду Реброва
Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал, стоит ли ждать его возвращения в сборную Украины.
«Я всегда буду рад играть за национальную сборную, но прежде всего мне нужно хорошо выступать за Динамо, показывать хорошие результаты, забивать голы, отдавать ассисты. А потом посмотрим, что будет», – сказал Ярмоленко.
Андрея Ярмоленко в последний раз вызывали в сборную Украины на матчи против Бельгии в Лиге наций, который прошел в марте 2025 года.
В этом сезоне вингер провел 10 матчей в чемпионате Украины по футболу, где забил два гола.
