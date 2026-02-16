Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Моуриньо не простил: Азар раскрыл детали своего наказания в Челси
Англия
Моуриньо не простил: Азар раскрыл детали своего наказания в Челси

Эден поделился воспоминаниями о том, как тренер наказал его за неявку на тренировку

Моуриньо не простил: Азар раскрыл детали своего наказания в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший хавбек «Челси» Эден Азар поделился воспоминаниями о том, как Жозе Моуриньо наказал его за неявку на тренировку.

«Подобных историй у меня накопилось немало. Помню случай в первый год работы Моуриньо: я отправился в Лилль на футбольный матч и на обратном пути лишился паспорта.

Из-за этого меня не впустили в Англию, и я не попал на тренировку, добравшись только к двум часам дня. После завершения занятия мне пришлось просить у него прощения. Тот момент был для меня крайне неловким.

На следующей неделе тренер исключил меня из заявки, подчеркнув, что это целиком моя оплошность. Однако уже к выходным я вернулся в состав, и инцидент был исчерпан», – рассказал Азар.

Челси Эден Азар Жозе Моуриньо Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник: The Guardian
