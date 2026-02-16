Моуриньо не простил: Азар раскрыл детали своего наказания в Челси
Эден поделился воспоминаниями о том, как тренер наказал его за неявку на тренировку
Бывший хавбек «Челси» Эден Азар поделился воспоминаниями о том, как Жозе Моуриньо наказал его за неявку на тренировку.
«Подобных историй у меня накопилось немало. Помню случай в первый год работы Моуриньо: я отправился в Лилль на футбольный матч и на обратном пути лишился паспорта.
Из-за этого меня не впустили в Англию, и я не попал на тренировку, добравшись только к двум часам дня. После завершения занятия мне пришлось просить у него прощения. Тот момент был для меня крайне неловким.
На следующей неделе тренер исключил меня из заявки, подчеркнув, что это целиком моя оплошность. Однако уже к выходным я вернулся в состав, и инцидент был исчерпан», – рассказал Азар.
