Моуриньо не простил: Азар раскрыл детали своего наказания в Челси

Бывший хавбек «Челси» Эден Азар поделился воспоминаниями о том, как Жозе Моуриньо наказал его за неявку на тренировку.

«Подобных историй у меня накопилось немало. Помню случай в первый год работы Моуриньо: я отправился в Лилль на футбольный матч и на обратном пути лишился паспорта.

Из-за этого меня не впустили в Англию, и я не попал на тренировку, добравшись только к двум часам дня. После завершения занятия мне пришлось просить у него прощения. Тот момент был для меня крайне неловким.

На следующей неделе тренер исключил меня из заявки, подчеркнув, что это целиком моя оплошность. Однако уже к выходным я вернулся в состав, и инцидент был исчерпан», – рассказал Азар.