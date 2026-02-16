Руни назвал клубы, в которых готов работать даже ассистентом тренера

Уэйн Руни признался, что готов рассмотреть роль ассистента в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед» или «Эвертона».

В эфире подкаста «No Tippy Tappy Football» бывшего нападающего «красных дьяволов» спросили о перспективах возвращения к самостоятельной тренерской деятельности.

«Я бы снова занял место на тренерском мостике, если возникнет подходящий вариант. Сейчас я не форсирую события», – отметил англичанин.

Следом 40-летнего Руни спросили, согласился бы он на должность помощника главного тренера.

«Безусловно, да. Пару недель назад мне уже задавали вопрос о возможном возвращении в «Юнайтед» в ином качестве. Разумеется, я бы согласился.

Пожалуй, «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» – это единственные две команды, в которые я готов прийти не на роль главного тренера, поскольку эти клубы очень много значат для меня», – подчеркнул Руни.