Руни назвал клубы, в которых готов работать даже ассистентом тренера
Бывшего нападающего красных дьяволов спросили о перспективах возвращения к тренерской деятельности
Уэйн Руни признался, что готов рассмотреть роль ассистента в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед» или «Эвертона».
В эфире подкаста «No Tippy Tappy Football» бывшего нападающего «красных дьяволов» спросили о перспективах возвращения к самостоятельной тренерской деятельности.
«Я бы снова занял место на тренерском мостике, если возникнет подходящий вариант. Сейчас я не форсирую события», – отметил англичанин.
Следом 40-летнего Руни спросили, согласился бы он на должность помощника главного тренера.
«Безусловно, да. Пару недель назад мне уже задавали вопрос о возможном возвращении в «Юнайтед» в ином качестве. Разумеется, я бы согласился.
Пожалуй, «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» – это единственные две команды, в которые я готов прийти не на роль главного тренера, поскольку эти клубы очень много значат для меня», – подчеркнул Руни.
Напомним, что ранее Уэйн Руни занимал пост главного тренера в таких клубах, как «Дерби Каунти», «Ди Си Юнайтед», «Бирмингем» и «Плимут».
