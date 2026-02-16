Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руни назвал клубы, в которых готов работать даже ассистентом тренера
Англия
16 февраля 2026, 04:19 | Обновлено 16 февраля 2026, 04:20
98
0

Руни назвал клубы, в которых готов работать даже ассистентом тренера

Бывшего нападающего красных дьяволов спросили о перспективах возвращения к тренерской деятельности

16 февраля 2026, 04:19 | Обновлено 16 февраля 2026, 04:20
98
0
Руни назвал клубы, в которых готов работать даже ассистентом тренера
Instagram. Уэйн Руни

Уэйн Руни признался, что готов рассмотреть роль ассистента в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед» или «Эвертона».

В эфире подкаста «No Tippy Tappy Football» бывшего нападающего «красных дьяволов» спросили о перспективах возвращения к самостоятельной тренерской деятельности.

«Я бы снова занял место на тренерском мостике, если возникнет подходящий вариант. Сейчас я не форсирую события», – отметил англичанин.

Следом 40-летнего Руни спросили, согласился бы он на должность помощника главного тренера.

«Безусловно, да. Пару недель назад мне уже задавали вопрос о возможном возвращении в «Юнайтед» в ином качестве. Разумеется, я бы согласился.

Пожалуй, «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» – это единственные две команды, в которые я готов прийти не на роль главного тренера, поскольку эти клубы очень много значат для меня», – подчеркнул Руни.

Напомним, что ранее Уэйн Руни занимал пост главного тренера в таких клубах, как «Дерби Каунти», «Ди Си Юнайтед», «Бирмингем» и «Плимут».

По теме:
Моуриньо не простил: Азар раскрыл детали своего наказания в Челси
ФОТО. Капитан Ман Юнайтед уехал в Португалию и шокировал фанатов
Все решилось в серии пенальти. Лидс прошел в 1/8 финала Кубка Англии
Уэйн Руни Манчестер Юнайтед Эвертон Английская Премьер-лига Бирмингем Сити Плимут Ди Си Юнайтед Дерби Каунти
Михаил Олексиенко Источник: BBC
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Футбол | 15 февраля 2026, 21:02 25
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта

Украинец может вернуться в АПЛ

Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Бокс | 15 февраля 2026, 09:14 3
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко

Легендарный супертяжеловес выделил Джека Джонсона и Мухаммеда Али

Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Олимпийские игры | 15.02.2026, 08:43
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Украинское дерби в Чехии: Слюбик начал с поражения от команды Соболя
Футбол | 16.02.2026, 03:11
Украинское дерби в Чехии: Слюбик начал с поражения от команды Соболя
Украинское дерби в Чехии: Слюбик начал с поражения от команды Соболя
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Футбол | 15.02.2026, 23:42
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОИ-2026. Победный спурт. Определена золотая медалистка спринта
ОИ-2026. Победный спурт. Определена золотая медалистка спринта
14.02.2026, 16:41 23
Олимпийские игры
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
14.02.2026, 09:22
Футбол
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
15.02.2026, 11:18 1
Бокс
Легенда Динамо и обладатель ЗМ разорвал отношения с дочерью и внуками
Легенда Динамо и обладатель ЗМ разорвал отношения с дочерью и внуками
14.02.2026, 22:36 6
Футбол
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
14.02.2026, 08:12
Футбол
Бывшего футболиста Динамо и сборной Украины пригласили в Баварию
Бывшего футболиста Динамо и сборной Украины пригласили в Баварию
14.02.2026, 04:22 1
Футбол
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
15.02.2026, 09:12 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем