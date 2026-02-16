Сикан получил шанс в концовке матча: как оценили его игру аналитики?

Противостояние 25-го тура бельгийской лиги между столичным «Андерлехтом» и «РААЛ Ла-Лувьер» на стадионе «Лотто Парк» завершилось нулевой ничьей.

Кризисный период «пурпурно-белых» в национальном чемпионате продолжается: серия без побед у команды насчитывает уже семь матчей подряд.

На 83-й минуте поединка в составе хозяев поля произошло кадровое изменение: вместо Торгана Азара в игру вступил украинский нападающий Даниил Сикан.

За отведенное время Сикан успел нанести один удар из пределов штрафной, который оказался неточным. Также в активе украинца значатся два касания мяча и одно проигранное единоборство. Статистический ресурс Sofascore оценил выступление игрока в этой встрече в 6,4 балла.