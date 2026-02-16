Бельгия, 25-й тур: Сикан и Сидорчук показали себя на поле

В воскресенье, 15 февраля, в рамках 25-го тура бельгийского первенства состоялось четыре поединка. Украинские легионеры Даниил Сикан и Сергей Сидорчук приняли участие в играх своих клубов.

Чемпионат Бельгии 2025/26. 25-й тур, 15 февраля

«Андерлехт» – «РААЛ Ла-Лувьер» – 0:0

Ключевое противостояние тура для украинских болельщиков завершилось без забитых мячей. Сильный снегопад во время матча помешал коллективам продемонстрировать результативную игру. Даниил Сикан вступил в игру на 83-й минуте, однако отличиться полезными действиями не успел.

«Серкль Брюгге» – «Брюгге» – 1:2

Голы: Флавиу Назинью (72) – Николо Трезольди (52), Карлос Боргес (54)

«Антверпен» – «Вестерло» – 0:2

Голы: Аллахьяр Сайядманеш (16), Брайан Рейнольдс (64)

Сергей Сидорчук отыграл весь матч за «Вестерло». Его команда добыла принципиальную победу в гостях над прямым оппонентом в битве за сохранение прописки в лиге.

«Сент-Трюйден» – «Зюлте-Варегем» – 3:2

Голы: Кеисуке Гото (45+1, пен.), Симен Юклерод (45+6), Лоик Мбе Со (85) – Джозеф Опоку (18, 26)