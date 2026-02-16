Бельгия, 25-й тур: Сикан и Сидорчук показали себя на поле
15 февраля в рамках 25-го тура бельгийского первенства состоялось четыре поединка
В воскресенье, 15 февраля, в рамках 25-го тура бельгийского первенства состоялось четыре поединка. Украинские легионеры Даниил Сикан и Сергей Сидорчук приняли участие в играх своих клубов.
Чемпионат Бельгии 2025/26. 25-й тур, 15 февраля
«Андерлехт» – «РААЛ Ла-Лувьер» – 0:0
Ключевое противостояние тура для украинских болельщиков завершилось без забитых мячей. Сильный снегопад во время матча помешал коллективам продемонстрировать результативную игру. Даниил Сикан вступил в игру на 83-й минуте, однако отличиться полезными действиями не успел.
«Серкль Брюгге» – «Брюгге» – 1:2
Голы: Флавиу Назинью (72) – Николо Трезольди (52), Карлос Боргес (54)
«Антверпен» – «Вестерло» – 0:2
Голы: Аллахьяр Сайядманеш (16), Брайан Рейнольдс (64)
Сергей Сидорчук отыграл весь матч за «Вестерло». Его команда добыла принципиальную победу в гостях над прямым оппонентом в битве за сохранение прописки в лиге.
«Сент-Трюйден» – «Зюлте-Варегем» – 3:2
Голы: Кеисуке Гото (45+1, пен.), Симен Юклерод (45+6), Лоик Мбе Со (85) – Джозеф Опоку (18, 26)
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Юнион Сент-Жилуаз
|25
|15
|8
|2
|41 - 14
|21.02.26 21:45 Юнион Сент-Жилуаз - Антверпен14.02.26 Стандард 1:1 Юнион Сент-Жилуаз08.02.26 Юнион Сент-Жилуаз 2:1 Ла Лувьер01.02.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Брюгге24.01.26 Ауд-Хеверле 0:0 Юнион Сент-Жилуаз17.01.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Мехелен
|53
|2
|Сент-Трюйден
|25
|16
|3
|6
|40 - 28
|21.02.26 17:00 Дендер ФК - Сент-Трюйден15.02.26 Сент-Трюйден 3:2 Зюлте-Варегем06.02.26 Вестерло 0:4 Сент-Трюйден31.01.26 Сент-Трюйден 0:2 Шарлеруа24.01.26 Ла Лувьер 1:2 Сент-Трюйден18.01.26 Сент-Трюйден 1:0 Ауд-Хеверле
|51
|3
|Брюгге
|25
|16
|2
|7
|47 - 30
|21.02.26 19:15 Брюгге - Ауд-Хеверле15.02.26 Серкль Брюгге 1:2 Брюгге08.02.26 Брюгге 3:0 Стандард01.02.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Брюгге24.01.26 Брюгге 4:3 Зюлте-Варегем16.01.26 Брюгге 2:3 Ла Лувьер
|50
|4
|Андерлехт
|25
|10
|7
|8
|30 - 30
|22.02.26 19:30 Зюлте-Варегем - Андерлехт15.02.26 Андерлехт 0:0 Ла Лувьер08.02.26 Генк 2:0 Андерлехт01.02.26 Стандард 2:0 Андерлехт25.01.26 Андерлехт 0:0 Дендер ФК18.01.26 Гент 4:2 Андерлехт
|37
|5
|Гент
|25
|10
|6
|9
|41 - 37
|20.02.26 21:45 Гент - Серкль Брюгге14.02.26 Шарлеруа 2:3 Гент07.02.26 Гент 1:3 Ауд-Хеверле30.01.26 Ла Лувьер 1:1 Гент23.01.26 Стандард 0:4 Гент18.01.26 Гент 4:2 Андерлехт
|36
|6
|Мехелен
|25
|9
|9
|7
|32 - 29
|22.02.26 17:00 Ла Лувьер - Мехелен13.02.26 Мехелен 2:3 Генк08.02.26 Мехелен 2:0 Антверпен01.02.26 Ауд-Хеверле 2:2 Мехелен25.01.26 Мехелен 1:1 Вестерло17.01.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Мехелен
|36
|7
|Генк
|25
|9
|8
|8
|36 - 37
|22.02.26 14:30 Генк - Стандард13.02.26 Мехелен 2:3 Генк08.02.26 Генк 2:0 Андерлехт01.02.26 Дендер ФК 1:2 Генк25.01.26 Генк 1:1 Серкль Брюгге17.01.26 Зюлте-Варегем 2:1 Генк
|35
|8
|Шарлеруа
|25
|9
|6
|10
|34 - 33
|22.02.26 20:15 Вестерло - Шарлеруа14.02.26 Шарлеруа 2:3 Гент07.02.26 Шарлеруа 3:4 Серкль Брюгге31.01.26 Сент-Трюйден 0:2 Шарлеруа25.01.26 Антверпен 0:2 Шарлеруа18.01.26 Шарлеруа 2:0 Стандард
|33
|9
|Стандард
|25
|9
|4
|12
|21 - 33
|22.02.26 14:30 Генк - Стандард14.02.26 Стандард 1:1 Юнион Сент-Жилуаз08.02.26 Брюгге 3:0 Стандард01.02.26 Стандард 2:0 Андерлехт23.01.26 Стандард 0:4 Гент18.01.26 Шарлеруа 2:0 Стандард
|31
|10
|Вестерло
|25
|8
|7
|10
|32 - 37
|22.02.26 20:15 Вестерло - Шарлеруа15.02.26 Антверпен 0:2 Вестерло06.02.26 Вестерло 0:4 Сент-Трюйден31.01.26 Зюлте-Варегем 0:1 Вестерло25.01.26 Мехелен 1:1 Вестерло17.01.26 Вестерло 0:2 Серкль Брюгге
|31
|11
|Антверпен
|25
|8
|6
|11
|28 - 28
|21.02.26 21:45 Юнион Сент-Жилуаз - Антверпен15.02.26 Антверпен 0:2 Вестерло08.02.26 Мехелен 2:0 Антверпен31.01.26 Серкль Брюгге 0:4 Антверпен25.01.26 Антверпен 0:2 Шарлеруа18.01.26 Дендер ФК 1:0 Антверпен
|30
|12
|Зюлте-Варегем
|25
|7
|8
|10
|34 - 38
|22.02.26 19:30 Зюлте-Варегем - Андерлехт15.02.26 Сент-Трюйден 3:2 Зюлте-Варегем07.02.26 Зюлте-Варегем 1:0 Дендер ФК31.01.26 Зюлте-Варегем 0:1 Вестерло24.01.26 Брюгге 4:3 Зюлте-Варегем17.01.26 Зюлте-Варегем 2:1 Генк
|29
|13
|Ауд-Хеверле
|25
|7
|7
|11
|27 - 35
|21.02.26 19:15 Брюгге - Ауд-Хеверле14.02.26 Ауд-Хеверле 3:2 Дендер ФК07.02.26 Гент 1:3 Ауд-Хеверле01.02.26 Ауд-Хеверле 2:2 Мехелен24.01.26 Ауд-Хеверле 0:0 Юнион Сент-Жилуаз18.01.26 Сент-Трюйден 1:0 Ауд-Хеверле
|28
|14
|Ла Лувьер
|25
|5
|10
|10
|21 - 28
|22.02.26 17:00 Ла Лувьер - Мехелен15.02.26 Андерлехт 0:0 Ла Лувьер08.02.26 Юнион Сент-Жилуаз 2:1 Ла Лувьер30.01.26 Ла Лувьер 1:1 Гент24.01.26 Ла Лувьер 1:2 Сент-Трюйден16.01.26 Брюгге 2:3 Ла Лувьер
|25
|15
|Серкль Брюгге
|25
|5
|9
|11
|33 - 40
|20.02.26 21:45 Гент - Серкль Брюгге15.02.26 Серкль Брюгге 1:2 Брюгге07.02.26 Шарлеруа 3:4 Серкль Брюгге31.01.26 Серкль Брюгге 0:4 Антверпен25.01.26 Генк 1:1 Серкль Брюгге17.01.26 Вестерло 0:2 Серкль Брюгге
|24
|16
|Дендер ФК
|25
|3
|8
|14
|20 - 40
|21.02.26 17:00 Дендер ФК - Сент-Трюйден14.02.26 Ауд-Хеверле 3:2 Дендер ФК07.02.26 Зюлте-Варегем 1:0 Дендер ФК01.02.26 Дендер ФК 1:2 Генк25.01.26 Андерлехт 0:0 Дендер ФК18.01.26 Дендер ФК 1:0 Антверпен
|17
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Полесье» Ставки больше не будет функционировать
У Александра Зинченко подозрение на разрыв крестообразных связок