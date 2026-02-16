Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бельгия, 25-й тур: Сикан и Сидорчук показали себя на поле
Чемпионат Бельгии
Андерлехт
15.02.2026 19:30 – FT 0 : 0
Ла Лувьер
Бельгия
16 февраля 2026, 01:57 | Обновлено 16 февраля 2026, 01:58
59
0

Бельгия, 25-й тур: Сикан и Сидорчук показали себя на поле

15 февраля в рамках 25-го тура бельгийского первенства состоялось четыре поединка

Бельгия, 25-й тур: Сикан и Сидорчук показали себя на поле
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 февраля, в рамках 25-го тура бельгийского первенства состоялось четыре поединка. Украинские легионеры Даниил Сикан и Сергей Сидорчук приняли участие в играх своих клубов.

Чемпионат Бельгии 2025/26. 25-й тур, 15 февраля

«Андерлехт» – «РААЛ Ла-Лувьер» – 0:0

Ключевое противостояние тура для украинских болельщиков завершилось без забитых мячей. Сильный снегопад во время матча помешал коллективам продемонстрировать результативную игру. Даниил Сикан вступил в игру на 83-й минуте, однако отличиться полезными действиями не успел.

«Серкль Брюгге» – «Брюгге» – 1:2

Голы: Флавиу Назинью (72) – Николо Трезольди (52), Карлос Боргес (54)

«Антверпен» – «Вестерло» – 0:2

Голы: Аллахьяр Сайядманеш (16), Брайан Рейнольдс (64)

Сергей Сидорчук отыграл весь матч за «Вестерло». Его команда добыла принципиальную победу в гостях над прямым оппонентом в битве за сохранение прописки в лиге.

«Сент-Трюйден» – «Зюлте-Варегем» – 3:2

Голы: Кеисуке Гото (45+1, пен.), Симен Юклерод (45+6), Лоик Мбе Со (85) – Джозеф Опоку (18, 26)

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Юнион Сент-Жилуаз 25 15 8 2 41 - 14 21.02.26 21:45 Юнион Сент-Жилуаз - Антверпен14.02.26 Стандард 1:1 Юнион Сент-Жилуаз08.02.26 Юнион Сент-Жилуаз 2:1 Ла Лувьер01.02.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Брюгге24.01.26 Ауд-Хеверле 0:0 Юнион Сент-Жилуаз17.01.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Мехелен 53
2 Сент-Трюйден 25 16 3 6 40 - 28 21.02.26 17:00 Дендер ФК - Сент-Трюйден15.02.26 Сент-Трюйден 3:2 Зюлте-Варегем06.02.26 Вестерло 0:4 Сент-Трюйден31.01.26 Сент-Трюйден 0:2 Шарлеруа24.01.26 Ла Лувьер 1:2 Сент-Трюйден18.01.26 Сент-Трюйден 1:0 Ауд-Хеверле 51
3 Брюгге 25 16 2 7 47 - 30 21.02.26 19:15 Брюгге - Ауд-Хеверле15.02.26 Серкль Брюгге 1:2 Брюгге08.02.26 Брюгге 3:0 Стандард01.02.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Брюгге24.01.26 Брюгге 4:3 Зюлте-Варегем16.01.26 Брюгге 2:3 Ла Лувьер 50
4 Андерлехт 25 10 7 8 30 - 30 22.02.26 19:30 Зюлте-Варегем - Андерлехт15.02.26 Андерлехт 0:0 Ла Лувьер08.02.26 Генк 2:0 Андерлехт01.02.26 Стандард 2:0 Андерлехт25.01.26 Андерлехт 0:0 Дендер ФК18.01.26 Гент 4:2 Андерлехт 37
5 Гент 25 10 6 9 41 - 37 20.02.26 21:45 Гент - Серкль Брюгге14.02.26 Шарлеруа 2:3 Гент07.02.26 Гент 1:3 Ауд-Хеверле30.01.26 Ла Лувьер 1:1 Гент23.01.26 Стандард 0:4 Гент18.01.26 Гент 4:2 Андерлехт 36
6 Мехелен 25 9 9 7 32 - 29 22.02.26 17:00 Ла Лувьер - Мехелен13.02.26 Мехелен 2:3 Генк08.02.26 Мехелен 2:0 Антверпен01.02.26 Ауд-Хеверле 2:2 Мехелен25.01.26 Мехелен 1:1 Вестерло17.01.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Мехелен 36
7 Генк 25 9 8 8 36 - 37 22.02.26 14:30 Генк - Стандард13.02.26 Мехелен 2:3 Генк08.02.26 Генк 2:0 Андерлехт01.02.26 Дендер ФК 1:2 Генк25.01.26 Генк 1:1 Серкль Брюгге17.01.26 Зюлте-Варегем 2:1 Генк 35
8 Шарлеруа 25 9 6 10 34 - 33 22.02.26 20:15 Вестерло - Шарлеруа14.02.26 Шарлеруа 2:3 Гент07.02.26 Шарлеруа 3:4 Серкль Брюгге31.01.26 Сент-Трюйден 0:2 Шарлеруа25.01.26 Антверпен 0:2 Шарлеруа18.01.26 Шарлеруа 2:0 Стандард 33
9 Стандард 25 9 4 12 21 - 33 22.02.26 14:30 Генк - Стандард14.02.26 Стандард 1:1 Юнион Сент-Жилуаз08.02.26 Брюгге 3:0 Стандард01.02.26 Стандард 2:0 Андерлехт23.01.26 Стандард 0:4 Гент18.01.26 Шарлеруа 2:0 Стандард 31
10 Вестерло 25 8 7 10 32 - 37 22.02.26 20:15 Вестерло - Шарлеруа15.02.26 Антверпен 0:2 Вестерло06.02.26 Вестерло 0:4 Сент-Трюйден31.01.26 Зюлте-Варегем 0:1 Вестерло25.01.26 Мехелен 1:1 Вестерло17.01.26 Вестерло 0:2 Серкль Брюгге 31
11 Антверпен 25 8 6 11 28 - 28 21.02.26 21:45 Юнион Сент-Жилуаз - Антверпен15.02.26 Антверпен 0:2 Вестерло08.02.26 Мехелен 2:0 Антверпен31.01.26 Серкль Брюгге 0:4 Антверпен25.01.26 Антверпен 0:2 Шарлеруа18.01.26 Дендер ФК 1:0 Антверпен 30
12 Зюлте-Варегем 25 7 8 10 34 - 38 22.02.26 19:30 Зюлте-Варегем - Андерлехт15.02.26 Сент-Трюйден 3:2 Зюлте-Варегем07.02.26 Зюлте-Варегем 1:0 Дендер ФК31.01.26 Зюлте-Варегем 0:1 Вестерло24.01.26 Брюгге 4:3 Зюлте-Варегем17.01.26 Зюлте-Варегем 2:1 Генк 29
13 Ауд-Хеверле 25 7 7 11 27 - 35 21.02.26 19:15 Брюгге - Ауд-Хеверле14.02.26 Ауд-Хеверле 3:2 Дендер ФК07.02.26 Гент 1:3 Ауд-Хеверле01.02.26 Ауд-Хеверле 2:2 Мехелен24.01.26 Ауд-Хеверле 0:0 Юнион Сент-Жилуаз18.01.26 Сент-Трюйден 1:0 Ауд-Хеверле 28
14 Ла Лувьер 25 5 10 10 21 - 28 22.02.26 17:00 Ла Лувьер - Мехелен15.02.26 Андерлехт 0:0 Ла Лувьер08.02.26 Юнион Сент-Жилуаз 2:1 Ла Лувьер30.01.26 Ла Лувьер 1:1 Гент24.01.26 Ла Лувьер 1:2 Сент-Трюйден16.01.26 Брюгге 2:3 Ла Лувьер 25
15 Серкль Брюгге 25 5 9 11 33 - 40 20.02.26 21:45 Гент - Серкль Брюгге15.02.26 Серкль Брюгге 1:2 Брюгге07.02.26 Шарлеруа 3:4 Серкль Брюгге31.01.26 Серкль Брюгге 0:4 Антверпен25.01.26 Генк 1:1 Серкль Брюгге17.01.26 Вестерло 0:2 Серкль Брюгге 24
16 Дендер ФК 25 3 8 14 20 - 40 21.02.26 17:00 Дендер ФК - Сент-Трюйден14.02.26 Ауд-Хеверле 3:2 Дендер ФК07.02.26 Зюлте-Варегем 1:0 Дендер ФК01.02.26 Дендер ФК 1:2 Генк25.01.26 Андерлехт 0:0 Дендер ФК18.01.26 Дендер ФК 1:0 Антверпен 17
Полная таблица

Даниил Сикан Сергей Сидорчук Андерлехт Вестерло Серкль Брюгге Брюгге Ла-Лувьер Антверпен Сент-Трюйден Зюлте-Варегем чемпионат Бельгии по футболу
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
