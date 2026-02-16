Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 февраля 2026, 02:16 | Обновлено 16 февраля 2026, 02:19
ФОТО. Капитан Ман Юнайтед уехал в Португалию и шокировал фанатов

Фернандеш покинул Ман Юнайтед и поехал на матч второго дивизиона

X. Бруну Фернандеш

Стала известна причина, по которой капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша заметили на матче второго дивизиона в Португалии.

31-летний хавбек воспользовался паузой в играх после ничьей с «Вест Хэмом» и вылета из Кубка Англии и отправился на родину.

Фернандеша заметили на стадионе «Estadio Capital do Movel», где «Пасуш де Феррейра» сыграл 0:0 с «Торреэнсе». Он сидел на трибунах с семьей, укутавшись в одеяло.

По данным SportTV, футболист пришел поддержать своего друга Франсишку Рамуша, с которым вместе играл за молодежные сборные Португалии. Рамуш отметил, что для него особая честь видеть такую фигуру португальского футбола на трибунах.

